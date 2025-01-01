Спектакль Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition

Бурлеск-шоу на Хэллоуин в ресторане Magnus Locus

Ищете, как сделать вечер по-настоящему особенным? Приходите на Ladies of Burlesque — главное кабаре-шоу Москвы в жанре бурлеск. С 2017 года проект радует зрителей незабываемыми вечерами, наполненными элегантностью, юмором и театральным волшебством.

Эксклюзивный жанр бурлеска

Команда Ladies of Burlesque уже много лет активно развивает жанр бурлеска в России. Это игривый театральный стиль, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. В шоу вас ждут захватывающие танцы от артисток с мировым именем, комедийные номера, классический и нео-бурлеск, бойлеск и вокальные выступления. Все это сопровождается прекрасной музыкой и атмосферой настоящего праздника.

Самовыражение и общение со зрителем

Основная изюминка жанра — фокус на самовыражении артисток, в котором нет места объективации. Здесь сбрасываются рамки условностей, а главным становится не тело, а откровенное и ироничное взаимодействие с аудиторией.

Уютная атмосфера в ресторане Magnus Locus

Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus, чьи интерьеры и отличный звук создают идеальные условия для полного погружения в атмосферу ретро-эстетики. В процессе мероприятия вы можете заказать еду и напитки по меню (не входит в стоимость билета) и насладиться авторской кухней.

Особая программа на Хэллоуин

Шоу длится 3 часа с антрактом, а приход гостей — за час до начала мероприятия. Программа стартует в 19.00. 7, 8 и 9 ноября вас ждет особенная программа с Хэллоуинскими номерами и мрачной ведьминской эстетикой. Для подробностей о программе шоу мы приглашаем вас ознакомиться с нашим Телеграм-каналом Ladies of Burlesque.