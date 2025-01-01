Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition
Билеты от 5000₽
Киноафиша Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition

Спектакль Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Бурлеск-шоу на Хэллоуин в ресторане Magnus Locus

Ищете, как сделать вечер по-настоящему особенным? Приходите на Ladies of Burlesque — главное кабаре-шоу Москвы в жанре бурлеск. С 2017 года проект радует зрителей незабываемыми вечерами, наполненными элегантностью, юмором и театральным волшебством.

Эксклюзивный жанр бурлеска

Команда Ladies of Burlesque уже много лет активно развивает жанр бурлеска в России. Это игривый театральный стиль, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. В шоу вас ждут захватывающие танцы от артисток с мировым именем, комедийные номера, классический и нео-бурлеск, бойлеск и вокальные выступления. Все это сопровождается прекрасной музыкой и атмосферой настоящего праздника.

Самовыражение и общение со зрителем

Основная изюминка жанра — фокус на самовыражении артисток, в котором нет места объективации. Здесь сбрасываются рамки условностей, а главным становится не тело, а откровенное и ироничное взаимодействие с аудиторией.

Уютная атмосфера в ресторане Magnus Locus

Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus, чьи интерьеры и отличный звук создают идеальные условия для полного погружения в атмосферу ретро-эстетики. В процессе мероприятия вы можете заказать еду и напитки по меню (не входит в стоимость билета) и насладиться авторской кухней.

Особая программа на Хэллоуин

Шоу длится 3 часа с антрактом, а приход гостей — за час до начала мероприятия. Программа стартует в 19.00. 7, 8 и 9 ноября вас ждет особенная программа с Хэллоуинскими номерами и мрачной ведьминской эстетикой. Для подробностей о программе шоу мы приглашаем вас ознакомиться с нашим Телеграм-каналом Ladies of Burlesque.

Купить билет на спектакль Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition

Помощь с билетами
Ноябрь
7 ноября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 5000 ₽
8 ноября суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 5000 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Сирано Де Бержерак
16+
Драма
Сирано Де Бержерак
9 декабря в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1700 ₽
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
10 августа в 10:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
6 февраля в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше