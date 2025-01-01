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Ladies’ Night
Билеты от 2700₽
Киноафиша Ladies’ Night

Спектакль Ladies’ Night

18+
Возраст 18+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

От барной стойки до сцены: захватывающее шоу о дружбе и преодолении

В центре сюжета нового спектакля — четверо друзей, которые неожиданно теряют свои рабочие места из-за экономического кризиса. Разочарованные и подавленные, они собираются в баре, чтобы обсудить свои проблемы и найти выход из сложившейся ситуации.

Неожиданное открытие

В этот вечер в баре они становятся свидетелями захватывающего мужского стриптиз-шоу, собирающего толпы зрительниц. Вдохновленные этим зрелищем, друзья придумывают бредовую, но захватывающую идею — создать собственное шоу.

Учимся работать вместе

Спектакль наполнен юмором и искренними моментами. Главные герои учатся работать в команде, преодолевают сомнения и страхи. Их путь к успеху становится настоящим испытанием дружбы.

Кульминация вечера

Кульминацией спектакля становится первое выступление друзей в том самом баре, где все началось. Смешанные чувства волнения и радости охватывают их, когда они выходят на сцену перед толпой зрительниц. Но решиться на такой подвиг непросто.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на реальных событиях и затрагивает актуальные темы, такие как кризис, дружба и самовыражение. Он обещает стать не только источником вдохновения, но и поводом для веселья и обсуждения важных вопросов.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который оставит вас с улыбкой и даст новые идеи о том, как преодолевать трудности вместе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
8 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
22 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
28 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽

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