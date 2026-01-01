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Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького)
Киноафиша Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького)

Спектакль Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького)

16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия по пьесе Жака Коллара. Гастроли Самарского театра им. Горького в Казани

В Самарском театре им. М. Горького готовится премьера спектакля по пьесе Жака Коллара, который станет настоящим событием для любителей театра. Эта комедия в двух действиях рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются мужчины в непростые времена.

В центре сюжета — провинциальный городок, где закрывается металлургический завод. Многие мужчины теряют работу, но это не останавливает одного отчаявшегося сталевора. Он решает организовать стриптиз-шоу, чтобы вернуть уверенность своим коллегам и сплотить их. Однако участвовать в шоу будут не профессиональные танцоры, а обычные рабочие, которые только начинают осваивать искусство выступления.

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, показывая, как герои преодолевают свои внутренние и внешние барьеры. Каждая сцена — это не только смех, но и трогательные моменты, которые заставят зрителей задуматься о смысле мужественности.

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены демонстрации и курения табачных изделий.

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В других городах
Сентябрь
21 сентября понедельник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

Фотографии

Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького) Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького)

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