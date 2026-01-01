Спектакль Ladies’ Night (Самарский театр им. М. Горького)

Комедия по пьесе Жака Коллара. Гастроли Самарского театра им. Горького в Казани

В Самарском театре им. М. Горького готовится премьера спектакля по пьесе Жака Коллара, который станет настоящим событием для любителей театра. Эта комедия в двух действиях рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются мужчины в непростые времена.

В центре сюжета — провинциальный городок, где закрывается металлургический завод. Многие мужчины теряют работу, но это не останавливает одного отчаявшегося сталевора. Он решает организовать стриптиз-шоу, чтобы вернуть уверенность своим коллегам и сплотить их. Однако участвовать в шоу будут не профессиональные танцоры, а обычные рабочие, которые только начинают осваивать искусство выступления.

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, показывая, как герои преодолевают свои внутренние и внешние барьеры. Каждая сцена — это не только смех, но и трогательные моменты, которые заставят зрителей задуматься о смысле мужественности.

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены демонстрации и курения табачных изделий.