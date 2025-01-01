Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лада Дэнс
Билеты от 5500₽
Киноафиша Лада Дэнс

Лада Дэнс

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Легендарная звезда российской эстрады

Лада Дэнс — легендарная звезда и секс-символ, чье имя навсегда останется в истории российской эстрады. Её музыка, стиль и энергия покорили сердца поклонников. С хитами, такими как «Девочка-ночь», «Жить нужно в кайф», «Аромат любви» и многими другими, она по праву занимает особое место на сцене.

Зажигательная атмосфера
Приготовьтесь к буре эмоций и невероятной атмосфере! Лада Дэнс обещает по-настоящему зажигательный вечер с живыми исполнениями своих культовых песен. Это будет праздник для всех поклонников её творчества!

Не пропустите шанс!
Насладитесь незабываемым концертом и зарядитесь позитивной энергией от Лады Дэнс. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
10 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
29 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽

Фотографии

Лада Дэнс Лада Дэнс

В ближайшие дни

Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса
6+
Классическая музыка
Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса
28 октября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1000 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
27 августа в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
3 августа в 21:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше