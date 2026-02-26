Оповещения от Киноафиши
L.A.D.
Киноафиша L.A.D.

Спектакль L.A.D.

Постановка
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера вечера балетов L.A.D. на музыку Леонида Десятникова

На сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится премьера проекта продюсерского агентства JokerLab — вечера балетов L.A.D., посвященного 70-летию Леонида Десятникова. Постановка включает четыре действия с двумя антрактами и создана хореографами Максимом Петровым, Максимом Севагиным, Андреем Кайдановским и Вячеславом Самодуровым.

Этот проект стал обладателем специального приза жюри Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», и станет находкой для любителей современного балета и музыки постмодернистского направления.

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 2 часа
  • Хореография: Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров
  • Музыкальный руководитель: Алексей Гориболь, постоянный исполнитель музыки Десятникова
  • Художники-постановщики: Мария Трегубова, Татьяна Вьюшинская, Мелани Фрост (сценография, костюмы)
  • Художник по свету: Константин Бинкин
  • Продюсеры: Екатерина Барер, Александр Сергеев

Исполнители

В спектакле участвуют:

  • Балет и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
  • Солисты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
  • Хормейстер: Арина Мирсаетова

Содержимое программы

Первое действие: Три тихие пьесы

Хореограф: Максим Петров

  • Титры из музыки к кинофильму «Подмосковные вечера» (фортепиано, 1992)
  • Вальс «В честь Диккенса» (фортепиано)
  • «Вариации на обретение жилища» (виолончель и фортепиано, 1990)

Второе действие: Праздник уходящих

Хореограф: Андрей Кайдановский

  • «Эскизы к закату» (флейта, кларнет, скрипка, контрабас и фортепиано, 1996)

Третье действие: Дар

Хореограф: Вячеслав Самодуров

  • Кантата «Дар» для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Гавриила Державина (1981)

Не упустите возможность оценить талант современных хореографов и насладиться музыкой одного из самых ярких современных композиторов!

Купить билет на спектакль L.A.D.

Февраль
26 февраля четверг
18:30
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина Нижний Новгород ул. Белинского, 59
от 500 ₽
27 февраля пятница
18:30
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина Нижний Новгород ул. Белинского, 59
от 500 ₽

