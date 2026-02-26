Спектакль L.A.D.

Премьера вечера балетов L.A.D. на музыку Леонида Десятникова

На сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится премьера проекта продюсерского агентства JokerLab — вечера балетов L.A.D., посвященного 70-летию Леонида Десятникова. Постановка включает четыре действия с двумя антрактами и создана хореографами Максимом Петровым, Максимом Севагиным, Андреем Кайдановским и Вячеславом Самодуровым.

Этот проект стал обладателем специального приза жюри Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», и станет находкой для любителей современного балета и музыки постмодернистского направления.

Информация о спектакле

Продолжительность: 2 часа

2 часа Хореография: Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров

Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров Музыкальный руководитель: Алексей Гориболь, постоянный исполнитель музыки Десятникова

Алексей Гориболь, постоянный исполнитель музыки Десятникова Художники-постановщики: Мария Трегубова, Татьяна Вьюшинская, Мелани Фрост (сценография, костюмы)

Мария Трегубова, Татьяна Вьюшинская, Мелани Фрост (сценография, костюмы) Художник по свету: Константин Бинкин

Константин Бинкин Продюсеры: Екатерина Барер, Александр Сергеев

Исполнители

В спектакле участвуют:

Балет и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Солисты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Хормейстер: Арина Мирсаетова

Содержимое программы

Первое действие: Три тихие пьесы

Хореограф: Максим Петров

Титры из музыки к кинофильму «Подмосковные вечера» (фортепиано, 1992)

Вальс «В честь Диккенса» (фортепиано)

«Вариации на обретение жилища» (виолончель и фортепиано, 1990)

Второе действие: Праздник уходящих

Хореограф: Андрей Кайдановский

«Эскизы к закату» (флейта, кларнет, скрипка, контрабас и фортепиано, 1996)

Третье действие: Дар

Хореограф: Вячеслав Самодуров

Кантата «Дар» для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Гавриила Державина (1981)

Не упустите возможность оценить талант современных хореографов и насладиться музыкой одного из самых ярких современных композиторов!