Спектакль L.A.D.

Премьера вечера балетов L.A.D. на музыку Леонида Десятникова
На сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится премьера проекта продюсерского агентства JokerLab — вечера балетов L.A.D., посвященного 70-летию Леонида Десятникова. Постановка включает четыре действия с двумя антрактами и создана хореографами Максимом Петровым, Максимом Севагиным, Андреем Кайдановским и Вячеславом Самодуровым.
Этот проект стал обладателем специального приза жюри Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», и станет находкой для любителей современного балета и музыки постмодернистского направления.
Информация о спектакле
- Продолжительность: 2 часа
- Хореография: Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров
- Музыкальный руководитель: Алексей Гориболь, постоянный исполнитель музыки Десятникова
- Художники-постановщики: Мария Трегубова, Татьяна Вьюшинская, Мелани Фрост (сценография, костюмы)
- Художник по свету: Константин Бинкин
- Продюсеры: Екатерина Барер, Александр Сергеев
Исполнители
В спектакле участвуют:
- Балет и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
- Солисты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
- Хормейстер: Арина Мирсаетова
Содержимое программы
Первое действие: Три тихие пьесы
Хореограф: Максим Петров
- Титры из музыки к кинофильму «Подмосковные вечера» (фортепиано, 1992)
- Вальс «В честь Диккенса» (фортепиано)
- «Вариации на обретение жилища» (виолончель и фортепиано, 1990)
Второе действие: Праздник уходящих
Хореограф: Андрей Кайдановский
- «Эскизы к закату» (флейта, кларнет, скрипка, контрабас и фортепиано, 1996)
Третье действие: Дар
Хореограф: Вячеслав Самодуров
- Кантата «Дар» для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Гавриила Державина (1981)
Не упустите возможность оценить талант современных хореографов и насладиться музыкой одного из самых ярких современных композиторов!