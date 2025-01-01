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Лабуград

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О концерте/спектакле

Концерт трибьюта "Ленинград" в Сочи

«Ленинград» — это праздник, наполненный ясными эмоциями! Зрители не столкнутся с сюрпризами, ведь это не премьера спектакля, а полноценный концерт, который обещает погрузить в атмосферу известного коллектива.

Первый трибьют проект в Краснодарском крае

Этот трибьют проект «Ленинград» стал первым в Краснодарском крае, собрав команду профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений. Они очень точно воссоздают атмосферу концертов оригинальной группы «Ленинград», что делает каждый номер незабываемым.

Невозможность устоять

Устоять перед энергией и драйвом, который создают музыканты, будет просто невозможно! Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой, которую создают бармены Рок-бара Треугольник и наш DJ в Rockoteka.

Удовольствие до полуночи

Обслуживание официантов добавит комфорта и продлит удовольствие от концерта далеко за полночь. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 17 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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