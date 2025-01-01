Концерт трибьюта "Ленинград" в Сочи

«Ленинград» — это праздник, наполненный ясными эмоциями! Зрители не столкнутся с сюрпризами, ведь это не премьера спектакля, а полноценный концерт, который обещает погрузить в атмосферу известного коллектива.

Первый трибьют проект в Краснодарском крае

Этот трибьют проект «Ленинград» стал первым в Краснодарском крае, собрав команду профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений. Они очень точно воссоздают атмосферу концертов оригинальной группы «Ленинград», что делает каждый номер незабываемым.

Невозможность устоять

Устоять перед энергией и драйвом, который создают музыканты, будет просто невозможно! Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой, которую создают бармены Рок-бара Треугольник и наш DJ в Rockoteka.

Удовольствие до полуночи

Обслуживание официантов добавит комфорта и продлит удовольствие от концерта далеко за полночь. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!