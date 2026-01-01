Лабуград. Ленинград трибьют-шоу

В Сочи состоится уникальное событие для всех любителей музыки. На сцене выступит Лабуград — полноценный трибьют-проект знаменитой группы Ленинград, созданный профессиональными музыкантами с многолетним опытом живых выступлений.
Лабуград переносит зрителей в атмосферу настоящих концертов группы Ленинград. Их исполнение знакомых хитов так захватывающе, что устоять невозможно! Это идеальная возможность насладиться любимыми мелодиями и зарядиться положительной энергией.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!