Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лабуград. Ленинград трибьют-шоу
Киноафиша Лабуград. Ленинград трибьют-шоу

Лабуград. Ленинград трибьют-шоу

18+
Возраст 18+

О концерте

Трибьют проект Лабуград в Сочи

В Сочи состоится уникальное событие для всех любителей музыки. На сцене выступит Лабуград — полноценный трибьют-проект знаменитой группы Ленинград, созданный профессиональными музыкантами с многолетним опытом живых выступлений.

Атмосфера концертов

Лабуград переносит зрителей в атмосферу настоящих концертов группы Ленинград. Их исполнение знакомых хитов так захватывающе, что устоять невозможно! Это идеальная возможность насладиться любимыми мелодиями и зарядиться положительной энергией.

Почему стоит пойти на концерт

  • Профессиональные музыканты, воспроизводящие unikальную атмосферу оригинального коллектива.
  • Завораживающее исполнение популярных хитов, которые известны каждому.
  • Огромная возможность насладиться живым звучанием любимых песен в компании единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Лабуград. Ленинград трибьют-шоу

Помощь с билетами
В других городах
Март
27 марта пятница
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56

В ближайшие дни

Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
26 апреля в 18:00 Khosta Spot
от 1200 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
28 марта в 17:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
17 мая в 18:00 Khosta Spot
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше