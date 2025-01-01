Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Labugrad Band
Киноафиша Labugrad Band

Labugrad Band

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют группе «Ленинград» в Сочи

«Ленинград» — это очевидный праздник! Яркие эмоции, знакомые хиты и атмосфера настоящего шоу. И теперь у вас есть уникальная возможность стать частью трибьют-проекта, посвященного этому легендарному коллективу.

Неповторимая атмосфера

«Лабуград» — это первый в Краснодарском крае полноценный трибьют проект, состоящий из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений. Они очень точно погружают зрителей в атмосферу, царящую на концертах группы «Ленинград». Вы обязательно почувствуете энергетику звучания, которая заставит вас двигаться в ритме любимых песен!

Дополнительные удовольствия

Для того чтобы ваше время прошло незабываемо, Рок-бар Треугольник предлагает мастерство своих барменов и тщательно подобранные коктейли. А за вечерним настроением проследит наш DJ на вечеринке Rockoteka. Обслуживание официантов далее продлит ваше удовольствие от концерта до глубокой ночи!

Не пропустите эту невероятную возможность! Живой звук, знакомые мелодии и атмосфера веселья ждут вас. Устоять перед искушением будет невозможно!

Купить билет на концерт Labugrad Band

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
21:30
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
25 февраля в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Anna Asti
12+
Поп
Anna Asti
27 февраля в 20:00 Red Arena
от 4000 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
21 сентября в 17:40 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше