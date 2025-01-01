Labugrad Band

Трибьют группе «Ленинград» в Сочи

«Ленинград» — это очевидный праздник! Яркие эмоции, знакомые хиты и атмосфера настоящего шоу. И теперь у вас есть уникальная возможность стать частью трибьют-проекта, посвященного этому легендарному коллективу.

Неповторимая атмосфера

«Лабуград» — это первый в Краснодарском крае полноценный трибьют проект, состоящий из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений. Они очень точно погружают зрителей в атмосферу, царящую на концертах группы «Ленинград». Вы обязательно почувствуете энергетику звучания, которая заставит вас двигаться в ритме любимых песен!

Дополнительные удовольствия

Для того чтобы ваше время прошло незабываемо, Рок-бар Треугольник предлагает мастерство своих барменов и тщательно подобранные коктейли. А за вечерним настроением проследит наш DJ на вечеринке Rockoteka. Обслуживание официантов далее продлит ваше удовольствие от концерта до глубокой ночи!

Не пропустите эту невероятную возможность! Живой звук, знакомые мелодии и атмосфера веселья ждут вас. Устоять перед искушением будет невозможно!