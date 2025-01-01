Спектакль Лаборатория танцевальных высказываний 2025

Меню
Лаборатория танцевальных высказываний 2025
12+
О концерте/спектакле

Танцевальное искусство: Лаборатория хореографических фантазий на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальное танцевальное событие, которое состоится на Новой сцене Александринского театра. Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуемый возраст зрителей — 12+.

О проекте

Лаборатория танцевальных высказываний — это пространство для реализации хореографических идей и расширения границ современного танца. Программа бакалавриата «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в сотрудничестве с Новой сценой Александринского театра представляет уже пятый результат творческого взаимодействия независимых хореографов России и студентов-танцовщиков.

Спектакль #IST28

В этом году зрители смогут увидеть интригующую постановку — результат лаборатории «Dance puzzle». Четыре хореографа создавали общее хореографическое полотно в ограниченное время, работая независимо, но при этом дополняя и продолжая идеи друг друга. В процессе работы акцент был сделан на звук, динамику, амплитуду движения, а также на деликатность и уязвимость танца.

Хореографы

В спектакле участвуют талантливые хореографы: Дарья Вергизова, Илья Манылов, Ирина Беляева и Майя Попова. Каждое из их творений — это пример смелого эксперимента и поиска новых инструментов взаимодействия.

Танцевальная компания #IST25

Второе отделение программы будет представлено двумя работами студентов #IST25, танцевальной компании «Двадцать пять», состоящей из пятых курсников программы «Искусство современного танца». Эти исследователи и мечтатели начали свой путь в 2020 году, окунувшись в неизвестность. Хотите узнать, как они развивались и что у них получилось? Приходите на спектакль!

Художник и кураторы

Художник по свету — Эмиль Авраменко. Кураторами проекта выступают Александр Любашин и Мария Дудина.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего танцевального опыта!

Фотографии

Лаборатория танцевальных высказываний 2025 Лаборатория танцевальных высказываний 2025 Лаборатория танцевальных высказываний 2025 Лаборатория танцевальных высказываний 2025 Лаборатория танцевальных высказываний 2025
