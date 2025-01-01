Спектакль Лаборатория танцевальных высказываний 2025

Танцевальное искусство: Лаборатория хореографических фантазий на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальное танцевальное событие, которое состоится на Новой сцене Александринского театра. Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуемый возраст зрителей — 12+.

О проекте

Лаборатория танцевальных высказываний — это пространство для реализации хореографических идей и расширения границ современного танца. Программа бакалавриата «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в сотрудничестве с Новой сценой Александринского театра представляет уже пятый результат творческого взаимодействия независимых хореографов России и студентов-танцовщиков.

Спектакль #IST28

В этом году зрители смогут увидеть интригующую постановку — результат лаборатории «Dance puzzle». Четыре хореографа создавали общее хореографическое полотно в ограниченное время, работая независимо, но при этом дополняя и продолжая идеи друг друга. В процессе работы акцент был сделан на звук, динамику, амплитуду движения, а также на деликатность и уязвимость танца.

Хореографы

В спектакле участвуют талантливые хореографы: Дарья Вергизова, Илья Манылов, Ирина Беляева и Майя Попова. Каждое из их творений — это пример смелого эксперимента и поиска новых инструментов взаимодействия.

Танцевальная компания #IST25

Второе отделение программы будет представлено двумя работами студентов #IST25, танцевальной компании «Двадцать пять», состоящей из пятых курсников программы «Искусство современного танца». Эти исследователи и мечтатели начали свой путь в 2020 году, окунувшись в неизвестность. Хотите узнать, как они развивались и что у них получилось? Приходите на спектакль!

Художник и кураторы

Художник по свету — Эмиль Авраменко. Кураторами проекта выступают Александр Любашин и Мария Дудина.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего танцевального опыта!