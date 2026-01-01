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Лаборатория сердца
Киноафиша Лаборатория сердца

Спектакль Лаборатория сердца

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О спектакле

Путешествие вглубь себя и исследование чувств

Спектакль «Лаборатория сердца» приглашает зрителей задуматься о природе любви. Это пространство, где каждый может открыть себя настоящего, увидеть мир иначе и быть принятым.

Герои спектакля пытаются взглянуть на мир по-новому, позволяя себе жить и любить. Они ищут возможность создать «новый день» своей жизни, свободный от боли и сомнений.

Персонажи встречаются, чтобы пройти через свои воспоминания и страхи. Они не верят в любовь и хотят убежать от боли, но чудо происходит, когда они осознают, что все страхи существовали лишь в их сознании.

Новый взгляд на жизнь

«Лаборатория сердца» — это возможность испытать любовь как путь к новому себе и новому миру. Спектакль предлагает зрителям уникальный опыт переосмысления привычных чувств и открытий.

Приходите и станьте частью этого удивительного путешествия в мир эмоций и перемен.

Режиссер
Анна Дзыгало
В ролях
Эдуард Ованесян
Наталья Пономарева
Олеся Линькова
Анна Дзыгало

Фотографии

Лаборатория сердца Лаборатория сердца Лаборатория сердца Лаборатория сердца
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