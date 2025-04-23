Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Лаборатория «Пятый элемент». День 2

Спектакль Лаборатория «Пятый элемент». День 2

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Режиссерская лаборатория «Пятый элемент» в Пятом театре

В Пятый театр приедут студенты 4 курса режиссерского факультета Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, СПб), чтобы представить свою работу в рамках уникальной лаборатории современной драматургии «Пятый элемент». Мастер курса – известный режиссер Анджей Бубень.

Об Анджее Бубене

Анджей Бубень окончил Варшавский университет, где изучал польскую филологию и историю театральной культуры. В 1993 году он завершил обучение в СПГАТИ в мастерской Ю. Красовского. Бубень поставил дипломный спектакль «Я – Фейербах» по пьесе Т. Дорста в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Он сотрудничал с театрами Вроцлава, Щецина и Варшавы, а также был художественным директором Театра им. В. Хожицы и возглавлял международный фестиваль «Контакт» в Торунь, Польша. С 2011 года он преподает в СПГАТИ.

Ключевые элементы лаборатории

  • Шесть режиссёров (все девушки)
  • Куратор лаборатории – Анджей Бубень
  • Эскизы основаны на пьесах современных драматургов
  • Стоимость входного билета – 1500 рублей; при покупке билетов на оба дня – скидка 33% (входной билет за 2010 рублей)
  • Культурная программа и открытое закулисье для зрителей

Уникальный опыт для зрителей

Это по-настоящему уникальный проект – впервые в Пятом театре. Зритель может провести в театре весь день, наслаждаясь не только показом эскизов, но и офф-программой, включая обсуждения с критиками. Бонус: буфет будет открыт оба дня.

Ваше мнение важно!

Студенты, при условии удачных результатов, получат возможность постановки полноценных спектаклей на площадке Пятого театра. Вы, дорогие зрители, сможете повлиять на итог, участвуя в голосовании за самый интересный эскиз.

Не упустите шанс!

Итак, два дня, шесть эскизов, встречи с артистами, критиками и режиссёрами. Давайте проведем это время насыщенно и интересно!

Внимание! Количество мест ограничено!

Новости
Неделя открытого театра: молодые режиссеры из Петербурга экспериментируют в Омске
Неделя открытого театра: молодые режиссеры из Петербурга экспериментируют в Омске Омский «Пятый театр» принимает гостей из РГИСИ, которые создают эскизы по современным пьесам. Показы пройдут под занавес апреля.
Написать
23 апреля 2025 18:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше