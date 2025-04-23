Режиссерская лаборатория «Пятый элемент» в Пятом театре

В Пятый театр приедут студенты 4 курса режиссерского факультета Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, СПб), чтобы представить свою работу в рамках уникальной лаборатории современной драматургии «Пятый элемент». Мастер курса – известный режиссер Анджей Бубень.

Об Анджее Бубене

Анджей Бубень окончил Варшавский университет, где изучал польскую филологию и историю театральной культуры. В 1993 году он завершил обучение в СПГАТИ в мастерской Ю. Красовского. Бубень поставил дипломный спектакль «Я – Фейербах» по пьесе Т. Дорста в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Он сотрудничал с театрами Вроцлава, Щецина и Варшавы, а также был художественным директором Театра им. В. Хожицы и возглавлял международный фестиваль «Контакт» в Торунь, Польша. С 2011 года он преподает в СПГАТИ.

Ключевые элементы лаборатории

Шесть режиссёров (все девушки)

Куратор лаборатории – Анджей Бубень

Эскизы основаны на пьесах современных драматургов

Стоимость входного билета – 1500 рублей; при покупке билетов на оба дня – скидка 33% (входной билет за 2010 рублей)

Культурная программа и открытое закулисье для зрителей

Уникальный опыт для зрителей

Это по-настоящему уникальный проект – впервые в Пятом театре. Зритель может провести в театре весь день, наслаждаясь не только показом эскизов, но и офф-программой, включая обсуждения с критиками. Бонус: буфет будет открыт оба дня.

Ваше мнение важно!

Студенты, при условии удачных результатов, получат возможность постановки полноценных спектаклей на площадке Пятого театра. Вы, дорогие зрители, сможете повлиять на итог, участвуя в голосовании за самый интересный эскиз.

Не упустите шанс!

Итак, два дня, шесть эскизов, встречи с артистами, критиками и режиссёрами. Давайте проведем это время насыщенно и интересно!

Внимание! Количество мест ограничено!