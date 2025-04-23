В Пятый театр приедут студенты 4 курса режиссерского факультета Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, СПб). Мастер курса — известный режиссер Анджей Бубень.
Анджей Бубень — выпускник Варшавского университета, где изучал польскую филологию и историю театральной культуры. Он окончил СПГАТИ в 1993 году, обучаясь в мастерской Ю. Красовского. В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской Бубень поставил дипломный спектакль «Я — Фейербах» Т. Дорста. В его карьере — работа в театрах Вроцлава, Щецина и Варшавы, а также десять лет художником-директором Театра им. В. Хожицы. Он также возглавлял международный фестиваль «Контакт» в польском городе Торунь. С 2011 года Бубень преподает в СПГАТИ.
Это по-настоящему уникальный проект, который впервые реализуется в Пятом театре. Зрители могут оставаться в театре столько, сколько захотят. Помимо показа эскизов, запланированы офф-программа и обсуждение увиденного с критиками. Бонус — буфет будет открыт оба дня.
Студенты, при условии удачных результатов, получат возможность постановки полноценных спектаклей на площадке Пятого театра. И именно вы, дорогие зрители, сможете повлиять на результат, поскольку будет объявлено голосование за самый интересный эскиз.
Итак, два дня, шесть эскизов, встречи с артистами, критиками и режиссёрами. Давайте проведем это время вместе!
Внимание! Количество мест ограничено!