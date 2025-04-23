Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Лаборатория «Пятый элемент». День 1

Спектакль Лаборатория «Пятый элемент». День 1

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Режиссерская лаборатория «Пятый элемент» в Пятом театре

В Пятый театр приедут студенты 4 курса режиссерского факультета Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, СПб). Мастер курса — известный режиссер Анджей Бубень.

О мастере курса

Анджей Бубень — выпускник Варшавского университета, где изучал польскую филологию и историю театральной культуры. Он окончил СПГАТИ в 1993 году, обучаясь в мастерской Ю. Красовского. В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской Бубень поставил дипломный спектакль «Я — Фейербах» Т. Дорста. В его карьере — работа в театрах Вроцлава, Щецина и Варшавы, а также десять лет художником-директором Театра им. В. Хожицы. Он также возглавлял международный фестиваль «Контакт» в польском городе Торунь. С 2011 года Бубень преподает в СПГАТИ.

Ключевые элементы лаборатории

  • Шесть режиссёров — все девушки.
  • Куратор лаборатории — Анджей Бубень.
  • Для эскизов выбраны пьесы современных драматургов.
  • Вы можете провести в театре весь день. Стоимость входного билета — 1500 рублей. При покупке билетов на оба дня в кассе театра — скидка 33% (входной билет будет стоить 2010 рублей).
  • Культурная программа и открытое закулисье для зрителей.

Уникальный проект

Это по-настоящему уникальный проект, который впервые реализуется в Пятом театре. Зрители могут оставаться в театре столько, сколько захотят. Помимо показа эскизов, запланированы офф-программа и обсуждение увиденного с критиками. Бонус — буфет будет открыт оба дня.

Ваше участие имеет значение

Студенты, при условии удачных результатов, получат возможность постановки полноценных спектаклей на площадке Пятого театра. И именно вы, дорогие зрители, сможете повлиять на результат, поскольку будет объявлено голосование за самый интересный эскиз.

Приглашаем вас!

Итак, два дня, шесть эскизов, встречи с артистами, критиками и режиссёрами. Давайте проведем это время вместе!

Внимание! Количество мест ограничено!

Новости
Неделя открытого театра: молодые режиссеры из Петербурга экспериментируют в Омске
Неделя открытого театра: молодые режиссеры из Петербурга экспериментируют в Омске Омский «Пятый театр» принимает гостей из РГИСИ, которые создают эскизы по современным пьесам. Показы пройдут под занавес апреля.
Написать
23 апреля 2025 18:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше