Режиссерская лаборатория «Пятый элемент» в Пятом театре

В Пятый театр приедут студенты 4 курса режиссерского факультета Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, СПб). Мастер курса — известный режиссер Анджей Бубень.

О мастере курса

Анджей Бубень — выпускник Варшавского университета, где изучал польскую филологию и историю театральной культуры. Он окончил СПГАТИ в 1993 году, обучаясь в мастерской Ю. Красовского. В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской Бубень поставил дипломный спектакль «Я — Фейербах» Т. Дорста. В его карьере — работа в театрах Вроцлава, Щецина и Варшавы, а также десять лет художником-директором Театра им. В. Хожицы. Он также возглавлял международный фестиваль «Контакт» в польском городе Торунь. С 2011 года Бубень преподает в СПГАТИ.

Ключевые элементы лаборатории

Шесть режиссёров — все девушки.

Куратор лаборатории — Анджей Бубень.

Для эскизов выбраны пьесы современных драматургов.

Вы можете провести в театре весь день. Стоимость входного билета — 1500 рублей. При покупке билетов на оба дня в кассе театра — скидка 33% (входной билет будет стоить 2010 рублей).

Культурная программа и открытое закулисье для зрителей.

Уникальный проект

Это по-настоящему уникальный проект, который впервые реализуется в Пятом театре. Зрители могут оставаться в театре столько, сколько захотят. Помимо показа эскизов, запланированы офф-программа и обсуждение увиденного с критиками. Бонус — буфет будет открыт оба дня.

Ваше участие имеет значение

Студенты, при условии удачных результатов, получат возможность постановки полноценных спектаклей на площадке Пятого театра. И именно вы, дорогие зрители, сможете повлиять на результат, поскольку будет объявлено голосование за самый интересный эскиз.

Приглашаем вас!

Итак, два дня, шесть эскизов, встречи с артистами, критиками и режиссёрами. Давайте проведем это время вместе!

Внимание! Количество мест ограничено!