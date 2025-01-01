Открытие звукового измерения: лаборатория описания слухового наблюдения

Лаборатория описания слухового наблюдения в этом сезоне становится постоянной частью программы Дома Радио. Эти встречи служат не только точкой входа в просветительскую и концертную программу, но и создают пространство для общения и поиска сообщества, объединённого интересом к диалогу о звуке и его артикуляции.

Опыт описания звука соответствует стратегии Дома Радио, ориентированной на академическое исследование и полевое изучение музыки. Открытые занятия будут проходить раз в месяц после концертов в небольших группах и доступны по регистрации для обладателей билетов.

Цели и процесс занятий

Главная цель лаборатории — помочь зрителям переключиться на более внимательное вслушивание. После этого участники смогут перейти от индивидуального опыта к коллективному осмыслению прослушанного. В такой групповой динамике участники будут совместно искать язык и инструменты для выражения своих чувственных, духовных и даже трансцендентальных переживаний от музыки.

Под руководством медиаторов и куратора лаборатории, Иры Френкель, участники попробуют различные устные и письменные практики: фиксируют, проговаривают и делятся впечатлениями от услышанного.

Суть проекта

Название проекта подчеркивает его суть: в центре внимания не звук как таковой, а субъект — человек, который услышал, осознал и захотел поделиться своим опытом. Внимательный наблюдатель превращает услышанное в коммуникацию, делая личное, углубленное внимание условием для разговора о музыке.

Эта инициатива предоставит уникальную возможность не только насладиться музыкой, но и глубже понять ее влияние на личность и общество. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного звукового путешествия!