Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть
Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть

Спектакль Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть

16+
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Перформанс на Новой сцене Александринского театра

Перформанс «ВПЛОТЬ» — это уникальное аудиовизуальное действо, выполненное в традиционном для творческого объединения mader nort стиле академического андеграунда. Это работа, которая исследует идею сплава и синтеза противоположностей, таких как:

  • четыре природных элемента;
  • вокальное и танцевальное начала в музыке;
  • мужское и женское начала в танце;
  • вертикальное и горизонтальное в медиаискусстве.

Перформанс создан в духе тотального минимализма, который, как уверены авторы, ближе всего к ритуальной составляющей в искусстве и дальше всего от развлекательного формата. Каждое движение, звук и визуальный элемент здесь подчинены законам минимализма.

Алхимия элементов

Структура перформанса основывается на принципах алхимической реакции. В начале выступления представлены четыре элемента:

  1. Воздух — гармонии, символизирующие музыкальную вертикаль;
  2. Огонь — ритмическое, ударное музыкальное начало;
  3. Вода — сфера фортепиано, олицетворяющая текучесть;
  4. Земля — представлена в древней музыкальной традиции, фольклоре.

Путём столкновения и постепенного взаимопроникновения этих элементов достигается их квинтэссенция, соединение в единый музыкальный паттерн. Танец становится катализатором этой алхимической реакции, олицетворяя фундаментальные противоположности — мужское и женское.

Команда проекта

Команда «ВПЛОТЬ» состоит из талантливых профессионалов:

  • Композиторы: Ярослав Коваленко, Владислав Фёдоров;
  • Саунд-дизайнер: Максим Задерей;
  • Хореограф: Мария Санукевич;
  • Танцовщики: Мария Русинова, Кирилл Посредников;
  • Медиахудожник: Ксения Горланова.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего перформанса, который обещает открыть новые грани восприятия искусства.

Фотографии

Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть
