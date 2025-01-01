Спектакль Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть

Перформанс «ВПЛОТЬ» — это уникальное аудиовизуальное действо, выполненное в традиционном для творческого объединения mader nort стиле академического андеграунда. Это работа, которая исследует идею сплава и синтеза противоположностей, таких как:
Перформанс создан в духе тотального минимализма, который, как уверены авторы, ближе всего к ритуальной составляющей в искусстве и дальше всего от развлекательного формата. Каждое движение, звук и визуальный элемент здесь подчинены законам минимализма.
Структура перформанса основывается на принципах алхимической реакции. В начале выступления представлены четыре элемента:
Путём столкновения и постепенного взаимопроникновения этих элементов достигается их квинтэссенция, соединение в единый музыкальный паттерн. Танец становится катализатором этой алхимической реакции, олицетворяя фундаментальные противоположности — мужское и женское.
Команда «ВПЛОТЬ» состоит из талантливых профессионалов:
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего перформанса, который обещает открыть новые грани восприятия искусства.