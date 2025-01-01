Спектакль Лаборатория новых медиа: перформанс Вплоть

Перформанс на Новой сцене Александринского театра

Перформанс «ВПЛОТЬ» — это уникальное аудиовизуальное действо, выполненное в традиционном для творческого объединения mader nort стиле академического андеграунда. Это работа, которая исследует идею сплава и синтеза противоположностей, таких как:

четыре природных элемента;

вокальное и танцевальное начала в музыке;

мужское и женское начала в танце;

вертикальное и горизонтальное в медиаискусстве.

Перформанс создан в духе тотального минимализма, который, как уверены авторы, ближе всего к ритуальной составляющей в искусстве и дальше всего от развлекательного формата. Каждое движение, звук и визуальный элемент здесь подчинены законам минимализма.

Алхимия элементов

Структура перформанса основывается на принципах алхимической реакции. В начале выступления представлены четыре элемента:

Воздух — гармонии, символизирующие музыкальную вертикаль; Огонь — ритмическое, ударное музыкальное начало; Вода — сфера фортепиано, олицетворяющая текучесть; Земля — представлена в древней музыкальной традиции, фольклоре.

Путём столкновения и постепенного взаимопроникновения этих элементов достигается их квинтэссенция, соединение в единый музыкальный паттерн. Танец становится катализатором этой алхимической реакции, олицетворяя фундаментальные противоположности — мужское и женское.

Команда проекта

Команда «ВПЛОТЬ» состоит из талантливых профессионалов:

Композиторы: Ярослав Коваленко, Владислав Фёдоров;

Ярослав Коваленко, Владислав Фёдоров; Саунд-дизайнер: Максим Задерей;

Максим Задерей; Хореограф: Мария Санукевич;

Мария Санукевич; Танцовщики: Мария Русинова, Кирилл Посредников;

Мария Русинова, Кирилл Посредников; Медиахудожник: Ксения Горланова.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего перформанса, который обещает открыть новые грани восприятия искусства.