Спектакль Лаборатория новых медиа. Из зловещей долины с любовью

Медиапроект «Из зловещей долины с любовью» в Александринском театре

Уникальный медиапроект, созданный с помощью искусственного интеллекта, обещает удивительное зрелище. Автор Дмитрий Отяковский исследует эффект «зловещей долины», когда объекты, напоминающие живых существ, вызывают у человека чувство тревоги или страха. Этот термин впервые ввёл японский робототехник Масахиро Мори в 1970 году.

Когда роботы или персонажи становятся всё более похожими на людей, они могут вызывать радость узнавания. Однако, если их внешний вид и движения неестественны, возникает отторжение. Театр использует этот феномен для эмоционального вовлечения зрителей, позволяя им узнать себя в персонажах и пережить катарсис.

Исследование современности

Проект «Из зловещей долины с любовью» эффективно сочетает эти механизмы, предлагая зрителям уникальный эмоциональный опыт. В основе замысла лежат размышления о «смерти автора», постцифровой эпохе, тотальном одиночестве и информационных пузырях. Это исследование актуальных тем нашего времени заставит зрителей пережить настоящие эмоциональные американские горки.

Форматы участия

Зрители могут выбрать один из двух форматов участия в проекте: вы можете стать частью шоу, выбрав специальный билет, или насладиться представлением в качестве зрителя в зале.

Обратите внимание, что количество «актёрских» мест ограничено. Для участия необходимо предоставить согласие на использование вашего изображения и образца голоса для создания цифрового двойника. Этот двойник будет зачитывать текст пьесы на экране во время спектакля.

Дополнительные инструкции для тех, кто выберет категорию билетов «цифровой актёр», будут отправлены на указанную почту перед датой показа.