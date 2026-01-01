Мастер-классы по генеративной графике в Лаборатории новых медиа

«Лаборатория новых медиа» открывает новый сезон мастер-классов под руководством Ксении Горлановой. В марте и апреле будут проведены занятия, посвященные миру генеративной графики, где deelnemers смогут изучить потенциал программы TouchDesigner для создания интерактивного видео и мультимедиа в реальном времени.

Что такое TouchDesigner?

TouchDesigner — это современная среда визуального программирования, используемая для создания видео и мультимедиа проектов. Она находит широкое применение в спектаклях и концертах, позволяя делать графику, которая органично реагирует на музыку. Интерактивные проекции на здания и выставочные инсталляции также создаются с помощью этого инструмента, который позволяет управлять светом и графикой в режиме реального времени.

Кто ведет мастер-классы?

Ксения Горланова — художница и преподаватель в ИТМО и ДВФУ. Она активно изучает влияние современных цифровых технологий на общество и принимает участие в международных фестивалях и выставках. Среди её достижений — участие в таких культурных событиях, как «Ночь света», «Круг света» и «Архстояние».

Расписание мастер-классов

Мастер-классы будут проходить в выходные дни с 12:30 и включать занятия по следующим темам:

14-15 марта: Введение в визуальное программирование. Базовые инструменты и видеоэффекты.

21-22 марта: Привязка видео к звуку: техники и подходы.

4-5 апреля: Основы работы с 3D-объектами и облаками точек, отслеживание движения.

11-12 апреля: Анимация, создание панели управления, выход графики на различные поверхности.

Для кого предназначены мастер-классы?

Эти занятия подойдут как опытным театральным видеохудожникам в поиске новых идей, так и новичкам, желающим познакомиться с этой увлекательной областью. Базовые навыки работы с видео приветствуются, однако главное — это желание учиться и готовность экспериментировать. Участники мастер-классов смогут продолжить практику в проектах на Новой сцене.

Условия участия

Чтобы участвовать, необходимо иметь свой ноутбук с предустановленной программой TouchDesigner. Участие платное, стоимость указана за каждую выходную сессию. Время занятий — 3-4 часа в день с перерывом.