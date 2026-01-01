«Лаборатория новых медиа» открывает новый сезон мастер-классов под руководством Ксении Горлановой. В марте и апреле будут проведены занятия, посвященные миру генеративной графики, где deelnemers смогут изучить потенциал программы TouchDesigner для создания интерактивного видео и мультимедиа в реальном времени.
TouchDesigner — это современная среда визуального программирования, используемая для создания видео и мультимедиа проектов. Она находит широкое применение в спектаклях и концертах, позволяя делать графику, которая органично реагирует на музыку. Интерактивные проекции на здания и выставочные инсталляции также создаются с помощью этого инструмента, который позволяет управлять светом и графикой в режиме реального времени.
Ксения Горланова — художница и преподаватель в ИТМО и ДВФУ. Она активно изучает влияние современных цифровых технологий на общество и принимает участие в международных фестивалях и выставках. Среди её достижений — участие в таких культурных событиях, как «Ночь света», «Круг света» и «Архстояние».
Мастер-классы будут проходить в выходные дни с 12:30 и включать занятия по следующим темам:
Эти занятия подойдут как опытным театральным видеохудожникам в поиске новых идей, так и новичкам, желающим познакомиться с этой увлекательной областью. Базовые навыки работы с видео приветствуются, однако главное — это желание учиться и готовность экспериментировать. Участники мастер-классов смогут продолжить практику в проектах на Новой сцене.
Чтобы участвовать, необходимо иметь свой ноутбук с предустановленной программой TouchDesigner. Участие платное, стоимость указана за каждую выходную сессию. Время занятий — 3-4 часа в день с перерывом.