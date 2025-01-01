Меню
Лаборатория импровизации

Открытый мастер-класс по импровизации в Театре Драматических Импровизаций

Театр Драматических Импровизаций приглашает зрителей на уникальный открытый мастер-класс, где актеры поделятся секретами своей профессии. Это отличная возможность заглянуть за кулисы и узнать, из чего на самом деле состоят спектакли.

Что покажут актеры?

Мастер-класс будет посвящен актёрской импровизации. Участники смогут увидеть, как проходит репетиционный процесс, какие техники используют артисты и как они настраиваются на роли. Актеры готовы продемонстрировать, как создаются неожиданные моменты на сцене, которые так увлекают зрителей.

Импровизация в действии

«Нас многие спрашивают после спектаклей, в чем же была импровизация? Драматическая импровизация для зрителя не ощутима, ее можно почувствовать, придя на один и тот же спектакль несколько раз», — отмечает Павел Подервянский, один из участников мастер-класса. Это утверждение подчеркивает, что каждый показ уникален, и именно это делает театральные выступления живыми.

Кому будет интересен мастер-класс?

Мероприятие будет интересно не только театралам, но и профессиональным театральным деятелям. Мастер-класс позволит получить новые знания и навыки, а также вдохновиться на создание своих собственных проектов.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события. Мастер-класс пройдет в уютной атмосфере театра, и каждый участник сможет задать вопросы и пообщаться с актерами. Ждем вас на открытии завесы театрального искусства!

Январь
8 января четверг
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1000 ₽

