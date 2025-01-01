Выставка «ЛЭЗ: Акустический след» в Доме радио

Приглашаем вас на уникальную выставку «ЛЭЗ: Акустический след», где вы сможете прислушаться к скрытым слоям реальности. В этом интригующем проекте электромагнитные волны обретают осязаемость, открывая мир невидимых энергий и преобразований. Здесь каждый резонанс, каждая вибрация и сигнал оставляют свой уникальный, но не всегда различимый след.

Три пространства — три уникальных опыта

Выставка занимает три пространства и рассказывает о различных техниках и этапах работы со скрытыми сигналами. Вы сможете проследить весь путь — от их обнаружения и исследования до преобразования и использования в художественной практике.

Невидимые волны и новейшие технологии

Выставка демонстрирует, какие невидимые волны и неслышимые звуки наполняют наш мир. Технологии сегодня позволяют уловить их «акустический след». Среди представленных объектов — сенсоры и инструменты, разработанные в Лаборатории, а также звуковые инсталляции, которые показывают их в действии.

Медиатека с многоканальным звуком

В зале-медиатеке вас ожидает исследование акустического наследия уникальных инженерных сооружений XX века. Здесь также представлена документация полевых практикумов Лаборатории, что добавляет дополнительный слой глубины к вашему восприятию выставки.

Не упустите возможность погрузиться в этот завораживающий мир, где наука встречается с искусством, а невидимое становится осязаемым.