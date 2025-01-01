Меню
Лаборатория «Два в одном». Лекция «Современная российская драматургия: большие и малые формы». Вера Сердечная
12+
О концерте/спектакле

Лекция о современной российской драматургии в Краснодаре

Театр предоставит уникальную возможность погрузиться в мир современной драматургии на лекции «Современная российская драматургия: большие и малые формы», которая пройдет в рамках проекта «Лаборатория «Два в одном». Ведущим встречи станет талантливый эксперт Вера Сердечная.

Что вас ждет на лекции

Вера Сердечная поделится своими знаниями и опытом, анализируя как известные, так и менее заметные произведения российских авторов. Она осветит характерные черты современных драматургических форм, сравнит большие и малые формы, их роль в театре и влияние на зрителя.

Почему это важно

Понимание современных театральных текстов открывает новые горизонты для зрителей. Будь то небольшая пьеса, написанная молодым автором, или масштабное произведение признанного мастера, каждая работа заслуживает внимания и обсуждения.

Для кого эта лекция

Лекция интересна как профессиональным театроведам, так и любителям искусства. Если вы хотите расширить свои горизонты и погрузиться в актуальные темы театра, это событие для вас.

Не упустите возможность узнать больше о современном театре и пополнить свои знания в области драматургии!

