Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Руки женщин моей семьи были не для письма»
Киноафиша Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Руки женщин моей семьи были не для письма»

Спектакль Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Руки женщин моей семьи были не для письма»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ": Эскиз "Руки женщин моей семьи были не для письма"

В мире театрального искусства всегда есть место для новых интерпретаций и свежих взглядов. Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ" представляет зрителям уникальный эскиз под названием «Руки женщин моей семьи были не для письма», основанный на романе Еганы Джаббаровой. Режиссер Анна Додока создает атмосферу, в которой приблизимся к захватывающим индивидуальным историям.

Сюжет и тематика

Эскиз исследует магию женских рук, глаз, волос и других признаков, представляя собой своеобразное путешествие по генеалогии. Стихия женского быта оказывается в центре внимания, где повседневные элементы превращаются в глубокомысленные знаки. Этот спектакль — попытка осознать, как жизнь и традиции передаются из поколения в поколение, формируя женскую идентичность.

Уникальная форма

В отличие от традиционных театральных постановок, "Руки женщин моей семьи были не для письма" обещает интерактивный и экспериментальный подход к сценическим технологиям. Зрители не только наблюдают, но и становятся частью этой истории, погружаясь в атмосферу, которую создает команда.

Что стоит знать зрителю

Режиссер Анна Додока известна своими смелыми проектами и нестандартным подходом к театральному искусству. В этом спектакле она использует как традиционные, так и современные театральные приемы, что делает его привлекательным для широкой аудитории. Посетители смогут открыть для себя не только новое прочтение известного, но и ощутить важность женских голосов, их многослойность и глубину.

Не упустите возможность стать частью этого театрального эксперимента и прикоснуться к женским судьбам через призму искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 6 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Дюймовочка
6+
Кукольный Детский
Дюймовочка
12 сентября в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
451 градус по Фаренгейту
12+
Драма
451 градус по Фаренгейту
7 сентября в 18:00 Театр-школа «Артист»
от 800 ₽
Я купила Робота
16+
Комедия Комедийная драма
Я купила Робота
14 сентября в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше