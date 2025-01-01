Спектакль Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Родительский день»

Приглашаем вас на уникальную постановку «Родительский день», которая станет результатом работы режиссерской лаборатории "ДВА В ОДНОМ". Эскиз основывается на пьесе известного драматурга Алексея Еньшина и представлен в формате роуд-муви.
В «Родительском дне» разворачивается необычная история о семейных отношениях. Герои отправляются в путешествие по могилкам — это их привычный способ общения. Каждый этап их пути раскрывает глубину эмоций и переживаний, которые часто остаются невыраженными в повседневной жизни.
Режиссер Андрей Новопашин, известный своим свежим подходом к интерпретации классики, привнес в проект уникальный взгляд на тему семейных связей. Его предыдущие работы были отмечены критиками за оригинальность и эмоциональную насыщенность.
Не упустите возможность стать частью этого глубокого эмоционального спектакля, который заставит вас задуматься о важных моментах в жизни. Ждем вас на «Родительском дне»!