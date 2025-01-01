Спектакль Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Пророк»

Меню
Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Пророк»
16+
Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ": Эскиз "Пророк"

Приглашаем вас на мрачную и интригующую историю, представленную режиссером Дианой Казаковой. Эскиз "Пророк" — это глубокое рассуждение о сложности выбора и его последствиях.

Сюжет и тематика

Действие спектакля разворачивается вокруг главного героя, который сталкивается с трудным моральным выбором. В условиях неопределенности и давления внешнего мира ему предстоит определить, что для него важнее: личные принципы или общественные ожидания. Это произведение затрагивает актуальные темы, такие как ответственность, свобода воли и человечность.

О постановке

Диана Казакова, исполнившая роль режиссера, известна своим уникальным подходом к интерпретации сложных человеческих эмоций. Стиль лаконичной и выразительной актерской игры создает напряженную атмосферу, в которой каждый зритель найдет отражение собственных переживаний.

Интересные факты

  • Спектакль "Пророк" стал частью экспериментальной программы лаборатории "ДВА В ОДНОМ", целью которой является исследование новых форм театрального искусства.
  • Каждое представление сопровождается интерактивным обсуждением, где зрители могут поделиться своими впечатлениями и мыслями о произошедшем на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. "Пророк" обещает оставить след в памяти каждого зрителя и заставит задуматься о личных и общественных ценностях.

Расписание

Краснодар, 5 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 500 ₽

