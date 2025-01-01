Спектакль Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Камино норте»

Меню
Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Камино норте»
18+
Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ": Эскиз "Камино норте"

Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ" представляет эскиз спектакля "Камино норте" по пьесе Евгении Алексеевой. Под руководством талантливой режиссера Юлии Романцовой, зрители погрузятся в захватывающий мир экстремального похода.

Спектакль рассказывает историю, полную личностного роста, сепарации и надежды. Действие разворачивается вокруг группы людей, отправляющихся в сложный и опасный путь, который становится испытанием не только для их тел, но и для душ.

Темы, затронутые в "Камино норте", актуальны для каждого из нас. Что значит отделиться от прошлого? Как испытания формируют наш характер? Благодаря глубокому сюжету и проработанным персонажам, зритель сможет найти ответы на эти важные вопросы.

Название "Камино норте" отсылает к известному пешеходному маршруту в Испании, который символизирует путешествие к себе и открытие новых горизонтов. Этот спектакль – не просто история о походе, а метафора жизненных поисков, что делает его близким и понятным каждому.

Посещение "Камино норте" — это шанс не только насладиться искусством, но и задуматься о своих собственных путях и выборках. Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля!

В других городах

Краснодар, 5 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
18:30 от 500 ₽

