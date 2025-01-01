Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Джонатан Ливингстон»
Киноафиша Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Джонатан Ливингстон»

Спектакль Лаборатория «Два в одном». Эскиз «Джонатан Ливингстон»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Режиссерская лаборатория "ДВА В ОДНОМ": Эскиз "Джонатан Ливингстон"

Представляем вашему вниманию новый спектакль режиссерской лаборатории "ДВА В ОДНОМ" – эскиз "Джонатан Ливингстон" по мотивам известного романа Ричарда Баха. Это произведение, ставшее классикой, рассказывает о стремлении к свободе и самовыражению, о том, как важно следовать своим мечтам, несмотря на преграды.

О Спектакле

Спектакль перенесет зрителей в мир, где главной темой станет поиск себя и преодоление стереотипов. Режиссер Карим Армадов использует современные театральные приемы, чтобы максимально погрузить аудиторию в сюжет. В спектакле предусмотрены как традиционные, так и инновационные элементы, создающие уникальную атмосферу.

Интересные Факты

  • Роман Ричарда Баха "Джонатан Ливингстон, мартын" первоначально был опубликован в 1970 году и с тех пор завоевал сердца миллионов читателей по всему миру.
  • Главный герой, Джонатан, стал символом свободы и стремления к самосовершенствованию.
  • Спектакль предлагает новую интерпретацию классической истории, что делает его актуальным и интересным для современного зрителя.

Что Узнать Перед Посещением

Приходите на спектакль, чтобы насладиться не только живым исполнением, но и задуматься о важности мечты в вашей жизни. Рекомендуем заранее ознакомиться с историей "Джонатана Ливингстона", чтобы лучше понять глубину и нюансы спектакля.

Не пропустите возможность стать частью этого вдохновляющего театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
14 декабря в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 800 ₽
16+
Опера
Евгений Онегин
6 ноября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше