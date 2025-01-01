Меню
Лабиринт Мэри Уайт
Киноафиша Лабиринт Мэри Уайт

Спектакль Лабиринт Мэри Уайт

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Лабиринт Мэри Уайт» в Театре «Драм. площадка»

Спектакль «Лабиринт Мэри Уайт» рассказывает о главной героине, которая преодолевает жизненные трудности и начинает верить в себя и людей. Это захватывающая история о внутренней силе и вере, которая находит отклик в сердцах зрителей.

Режиссура и хореография

Постановка и хореография созданы Мариной Солопченко, известной своими впечатляющими работами в театральной сфере. Ее уникальный стиль и внимание к деталям делают каждую сцену поистине запоминающейся.

Глубокий сюжет

Спектакль привлекает своей сложной и взрослой тематикой, что делает его особенно интересным для зрителей, ценящих драматические постановки с глубоким смыслом. Он затрагивает важные аспекты человеческой жизни и отношений.

Почему стоит посетить

«Лабиринт Мэри Уайт» — это не просто спектакль; это эмоциональный опыт, способный изменить восприятие себя и окружающих. Если вы ищете театральное событие, которое оставит след в вашей душе, это именно то, что вам нужно.

В ролях
Марина Солопченко

Январь
24 января суббота
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

