12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный эксперимент в Нагорном

В культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» состоится шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым. Этот артист, ставший известным как основатель и фронтмен группы Therr Maitz, радует своих поклонников оригинальными музыкальными проектами и жанровыми экспериментами.

На этом концерте зрителей ждут необычные аранжировки популярных композиций. В программе выступят такие артисты, как Скриптонит с треком «Ты не верь слезам», Slava Marlow с «Вечно Молодой», Азамат Мусагалиев с «Ничего не говори» и Рома Зверь, представляющий творчество Егора Летова. Это множество разных стилей и звуков объединяет талант Антона Беляева, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Если вы являетесь поклонником музыкальных экспериментов и неожиданных интерпретаций, это шоу станет отличным выбором для вечернего досуга. Не упустите возможность стать частью события, которое обещает запомниться яркими впечатлениями!

Март
21 марта суббота
20:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 5000 ₽

