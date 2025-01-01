Меню
LAB с Антоном Беляевым
Киноафиша LAB с Антоном Беляевым

LAB с Антоном Беляевым

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческая шоу-лаборатория LAB: Новый уровень музыкального эксперимента

Антон Беляев, основатель и фронтмен группы Therr Maitz, известный музыкальный продюсер и телеведущий, продолжает удивлять поклонников. Его творческая шоу-лаборатория LAB стала настоящим местом для музыкальных экспериментов, где известные артисты открывают для себя новые горизонты.

Уникальные интерпретации известных хитов

В рамках LAB зрители смогут увидеть, как артисты переосмысляют знакомые композиции. Скриптонит исполнит легендарную песню Шуры «Ты не верь слезам», а Slava Marlow подарит новую жизнь хиту «Вечно Молодой» из саундтрека к фильму «Брат 2». Азамат Мусагалиев попробует себя в новой роли с композицией «Ничего не говори», а Рома Зверь обратится к творчеству Егора Летова.

Энергия, талант и аншлаг

LAB — это не просто проект, а целая творческая платформа, объединяющая разные жанры музыки. Благодаря таланту и энергии Антона Беляева, шоу привлекло внимание зрителей и стало успешным на больших площадках, собирая аншлаги. Тысячи людей стали частью невероятного действия с участниками Therr Maitz, звездными гостями, хором и оркестром.

Новая программа и яркие впечатления

После множества восторженных откликов зрителей стало ясно, что опыт необходимо повторить и расширить. Вас ждут известные песни в неожиданных аранжировках, увеличенный состав оркестра и хора, множество звезд, обновленная графика и свет. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события под руководством Антона Беляева и группы Therr Maitz!

Фотографии

LAB с Антоном Беляевым

