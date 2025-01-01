LAB с Антоном Беляевым

7 августа на сцене площадки МТС Live Лето состоится незабываемое музыкальное шоу LAB, созданное фронтменом группы Therr Maitz, Антоном Беляевым. Это событие обещает стать настоящим праздником звука и эмоций!
LAB превратит сцену в уникальную лабораторию звука. Зрители смогут насладиться живым оркестром и хором, а также увидеть выступления звездных гостей. Все это в исполнении любимых хитов, которые будут представлены в авторских аранжировках.
Музыка, которую вы знаете, прозвучит так, как вы её ещё не слышали! Это отличная возможность по-новому взглянуть на любимые композиции и насладиться их звучанием в ярком исполнении.
Не пропустите это уникальное шоу, которое объединит музыку, талант и креативность. Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, чтобы стать частью этого музыкального эксперимента!