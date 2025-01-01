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Билеты
LAB с Антоном Беляевым
Билеты от 6000₽
Киноафиша LAB с Антоном Беляевым

LAB с Антоном Беляевым

12+
Возраст 12+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное шоу LAB от Антона Беляева

7 августа на сцене площадки МТС Live Лето состоится незабываемое музыкальное шоу LAB, созданное фронтменом группы Therr Maitz, Антоном Беляевым. Это событие обещает стать настоящим праздником звука и эмоций!

Что вас ждет на шоу?

LAB превратит сцену в уникальную лабораторию звука. Зрители смогут насладиться живым оркестром и хором, а также увидеть выступления звездных гостей. Все это в исполнении любимых хитов, которые будут представлены в авторских аранжировках.

Новые грани знакомых мелодий

Музыка, которую вы знаете, прозвучит так, как вы её ещё не слышали! Это отличная возможность по-новому взглянуть на любимые композиции и насладиться их звучанием в ярком исполнении.

Не упустите шанс!

Не пропустите это уникальное шоу, которое объединит музыку, талант и креативность. Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, чтобы стать частью этого музыкального эксперимента!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 6000 ₽

Фотографии

LAB с Антоном Беляевым

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