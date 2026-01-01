LAAV. Верни мне мой 2000 любой
18+
О концерте

Вечер хитов 2000-х в ритмах альтернативы

Приглашаем всех, кто ностальгирует по временам, когда миром правили клипы на MTV, на необычный вечер, который перенесет вас в звуковую атмосферу нулевых. Это идеальный повод вспомнить те незабываемые мелодии, которые до сих пор волнуют сердца поклонников.

Музыкальная программа вечера

В программе запланированы лучшие хиты в стилях альтернатива, nu-metal и pop-punk. Вы услышите как мощные гитарные рифы, так и мелодичные танцевальные припевы, которые запомнились многим из нас. Музыка 2000-х — это не просто звучание, это целая эпоха, насыщенная эмоциями и воспоминаниями.

Для кого этот вечер?

Вечер подходит тем, кто хочет окунуться в атмосферу своей юности и насладиться живым исполнением любимых треков. Это отличная возможность провести время с друзьями, погрузившись в музыкальные воспоминания.

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь лучшими произведениями 2000-х в исполнении талантливых музыкантов. Сделайте этот вечер незабываемым и позвольте музыке вернуть вас в те дни, когда всё было проще, а музыка дарила радость.

Июнь
27 июня суббота
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1000 ₽

