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La Vose Strumentale, Д. Синьковский (дирижёр)
Билеты от 700₽
Киноафиша La Vose Strumentale, Д. Синьковский (дирижёр)

La Vose Strumentale, Д. Синьковский (дирижёр)

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Классическая музыка в Зарядье: концерт под управлением Дмитрия Синьковского

Приглашаем вас на незабываемый концерт классической музыки, который пройдет в уникальном пространстве Зарядья. Под управлением талантливого дирижёра, скрипача и контратенора Дмитрия Синьковского, зрители смогут насладиться выдающимися произведениями классической музыки.

О дирижёре

Дмитрий Синьковский — это имя, знакомое многим ценителям музыки. Он окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и продолжил обучение в аспирантуре факультета исторического и современного исполнительского искусства. Его знания дополнены профессиональным опытом, полученным на курсах хорового дирижирования в Загребской музыкальной академии.

Синьковский — лауреат множества международных конкурсов, среди которых Premio Bonporti в Италии и конкурс имени И. С. Баха в Лейпциге. Его талант был отмечен также на Musica Antiqua в Брюгге, где он завоевал I премию и приз зрительских симпатий.

Музыкальная программа

На концерте прозвучат произведения, которые оставили свой след в истории классической музыки. В репертуаре Дмитрия Синьковского — оперы и оратории Генделя, кантаты И. С. Баха и другие шедевры.

Почему стоит посетить?

Концерт в Зарядье — это не только возможность насладиться высококлассной музыкой, но и уникальная атмосфера, создаваемая архитектурой и природными пейзажами. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!

Точное время и дата концерта будут объявлены позже. Следите за обновлениями и готовьтесь к погружению в мир классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 700 ₽

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