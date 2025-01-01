La Vose Strumentale, Д. Синьковский (дирижёр)

Классическая музыка в Зарядье: концерт под управлением Дмитрия Синьковского

Приглашаем вас на незабываемый концерт классической музыки, который пройдет в уникальном пространстве Зарядья. Под управлением талантливого дирижёра, скрипача и контратенора Дмитрия Синьковского, зрители смогут насладиться выдающимися произведениями классической музыки.

О дирижёре

Дмитрий Синьковский — это имя, знакомое многим ценителям музыки. Он окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и продолжил обучение в аспирантуре факультета исторического и современного исполнительского искусства. Его знания дополнены профессиональным опытом, полученным на курсах хорового дирижирования в Загребской музыкальной академии.

Синьковский — лауреат множества международных конкурсов, среди которых Premio Bonporti в Италии и конкурс имени И. С. Баха в Лейпциге. Его талант был отмечен также на Musica Antiqua в Брюгге, где он завоевал I премию и приз зрительских симпатий.

Музыкальная программа

На концерте прозвучат произведения, которые оставили свой след в истории классической музыки. В репертуаре Дмитрия Синьковского — оперы и оратории Генделя, кантаты И. С. Баха и другие шедевры.

Почему стоит посетить?

Концерт в Зарядье — это не только возможность насладиться высококлассной музыкой, но и уникальная атмосфера, создаваемая архитектурой и природными пейзажами. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!

Точное время и дата концерта будут объявлены позже. Следите за обновлениями и готовьтесь к погружению в мир классической музыки!