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Билеты от 500₽
Киноафиша La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский

La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт в Зарядье

La Voce Strumentale — ансамбль, созданный для исполнения музыки в исторически точном стиле. Под чутким руководством дирижёра Дмитрия Синьковского коллектив раскрывает произведения разных эпох, от барокко до современности, с вниманием к особенностям исполнительской практики каждой из них. Музыка, звучащая из уст этого ансамбля, представляется в её первозданной красоте, позволяя слушателю ощутить атмосферу и дух времени, в котором она была задумана.

Дмитрий Синьковский — выдающийся российский дирижёр и скрипач, создатель и художественный руководитель ансамбля La Voce Strumentale. Его глубокое знание истории музыки и исполнительских традиций позволяет не только точно интерпретировать произведения барокко, но и вдохнуть в них новое звучание, сочетая строгую историчность с ярким творческим подходом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽
2 мая
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 700 ₽
3 мая
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 700 ₽

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