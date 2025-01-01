La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский

Концерт в Зарядье

La Voce Strumentale — ансамбль, созданный для исполнения музыки в исторически точном стиле. Под чутким руководством дирижёра Дмитрия Синьковского коллектив раскрывает произведения разных эпох, от барокко до современности, с вниманием к особенностям исполнительской практики каждой из них. Музыка, звучащая из уст этого ансамбля, представляется в её первозданной красоте, позволяя слушателю ощутить атмосферу и дух времени, в котором она была задумана.

Дмитрий Синьковский — выдающийся российский дирижёр и скрипач, создатель и художественный руководитель ансамбля La Voce Strumentale. Его глубокое знание истории музыки и исполнительских традиций позволяет не только точно интерпретировать произведения барокко, но и вдохнуть в них новое звучание, сочетая строгую историчность с ярким творческим подходом.