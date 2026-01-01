La Voce Strumentale. Дирижер - Д. Синьковский

Музыкальные вечера с Брамсом в КЦ Зарядье

Приглашаем вас на незабываемые концерты, посвященные гению Йоганнеса Брамса. В программе звучат четыре симфонии этого выдающегося композитора, каждая из которых является шедевром классической музыки.

Программа 13 марта 2027 года

В этот вечер будут исполнены две симфонии Брамса:

I отделение: Симфония № 1

II отделение: Симфония № 3

Программа 14 марта 2027 года

На следующий день зрителей ждет еще одна захватывающая программа:

I отделение: Симфония № 2

II отделение: Симфония № 4

Каждая симфония характеризуется уникальным музыкальным языком, легко проникающим в душу. Брамс умело сочетает сложные мелодии и ритмы, создавая неповторимую атмосферу. Мастера симфонического жанра, такие как Брамс, не только формировали музыкальное наследие своей эпохи, но и оставили неподвластную времени музыку, которая волнует сердца и умы поколений.

Не упустите возможность насладиться величественными произведениями Брамса в исполнении талантливых музыкантов. Откройте двери в мир классической музыки вместе с нами!