La Voce Strumentale. Дирижер - Д. Синьковский
Билеты от 700₽
La Voce Strumentale. Дирижер - Д. Синьковский

Возраст 6+
О концерте

Музыкальные вечера с Брамсом в КЦ Зарядье

Приглашаем вас на незабываемые концерты, посвященные гению Йоганнеса Брамса. В программе звучат четыре симфонии этого выдающегося композитора, каждая из которых является шедевром классической музыки.

Программа 13 марта 2027 года

В этот вечер будут исполнены две симфонии Брамса:

  • I отделение: Симфония № 1
  • II отделение: Симфония № 3

Программа 14 марта 2027 года

На следующий день зрителей ждет еще одна захватывающая программа:

  • I отделение: Симфония № 2
  • II отделение: Симфония № 4

Каждая симфония характеризуется уникальным музыкальным языком, легко проникающим в душу. Брамс умело сочетает сложные мелодии и ритмы, создавая неповторимую атмосферу. Мастера симфонического жанра, такие как Брамс, не только формировали музыкальное наследие своей эпохи, но и оставили неподвластную времени музыку, которая волнует сердца и умы поколений.

Не упустите возможность насладиться величественными произведениями Брамса в исполнении талантливых музыкантов. Откройте двери в мир классической музыки вместе с нами!

Март
13 марта суббота
18:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽
14 марта воскресенье
18:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

