О концерте

Концерт L’One с хором в Москве

Не пропустите уникальную возможность увидеть L’One на сцене, где он выступит с эксклюзивной программой. Леван Горозия, более известный как L’One, представит свои самые яркие и любимые треки, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Живое сопровождение

Это особенное музыкальное событие запомнится зрителям не только выступлением талантливого исполнителя, но и живым хором, который добавит новые краски в уже знакомые композиции. Поддержка хора создаст неповторимую атмосферу и усилит эмоциональную нагрузку каждого номера.

Почему стоит посетить?

Если вы любите живую музыку и хотите насладиться красивыми мелодиями в исполнении одного из самых ярких артистов современности, этот концерт — отличный выбор для вечернего досуга. L’One известен не только хитами, но и своей харизматичностью на сцене, что делает каждое его выступление незабываемым.

Приходите и окунитесь в атмосферу великолепной музыки и ярких эмоций!

Апрель
30 апреля четверг
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 4000 ₽

