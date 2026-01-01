Спектакль L'amour по-сербски

Постановка по мотивам пьесы «Доктор философии» в театре Буфф

Комедия «L'amour по-сербски» — это постановка по мотивам пьесы выдающегося сербского драматурга Бранислава Нушича «Доктор философии», которая остаётся актуальной, несмотря на десятилетия, прошедшие с момента её написания. Режиссёр заслуженный артист России Михаил Смирнов, уже известный зрителям по спектаклям «Примадонны» и «Ужин дураков», создал на сцене театра «Буфф» уморительно смешную историю о людских слабостях, обманах и, конечно, любви.

Неисправимый оболтус и неожиданный финал

Главный герой — богатый человек, решивший отправить сына в университет, чтобы тот стал настоящим учёным. Однако юноша оказывается ленивым и непутёвым, поэтому на его место учиться едет бедный, но очень умный парень. Хотя сюжет кажется знакомым, Нушич придаёт ему неожиданное развитие с множеством забавных ситуаций и парадоксов, которые приводят героев к весьма непредсказуемому финалу.

Музыка, танцы и страсти

Спектакль наполнен не только юмором, но и яркими сценами. В постановке участвуют воспитанники детского приюта, исполняющие песни из репертуара Rammstein и Queen. Зрителей ждёт настоящее шоу: страстное сербское танго, величественный немецкий вальс и даже шотландские танцы. Все эти элементы добавляют динамики и создают неповторимую атмосферу.

Любовь, которая преодолевает всё

Хотя герои проходят через запутанные ситуации и комичные конфликты, всё в конечном итоге подчинено главной теме — любви. Она ведёт их через все испытания и помогает найти дорогу к счастливому финалу, несмотря на сложности и недоразумения.