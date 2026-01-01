Оповещения от Киноафиши
L'amour по-сербски
Спектакль L'amour по-сербски

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная комедия «L'amour по-сербски» в театре «Буфф»

Любите ли вы комедии положений так, как любят их зрители театра «Буфф»? Если да, то вам непременно придется по душе музыкальный спектакль «L'amour по-сербски» в постановке заслуженного артиста РФ Михаила Смирнова, режиссера таких хитов, как «Ужин дураков» и «Примадонна».

Этот спектакль основан на знаменитой пьесе Бранислава Нушича «Доктор философии», которая отсылает зрителя к лучшим сатирическим произведениям Фонвизина и Гоголя. Главный герой, сын богатого коммерсанта Животы Цвийовича, получает липовый диплом доктора философии. Отец надеется, что это поможет ему выгодно жениться. Но всё идет не по плану! Липовый диплом, доставленный смышленым юношей Велимиром, становится отправной точкой для настоящей комедии, превращая дом Животы Цвийовича в арену комических ситуаций.

Музыка и атмосфера

Спектакль сочетает в себе русский дух и балканский колорит в стиле Кустурицы, а также элементы французского шансона, переплетенные с песнями «Rammstein» и «Queen». Зрителей ждут харизматичные персонажи в красочных костюмах от главного художника театра Яны Штокбант. Искрометные диалоги Нушича мастерски запутывают и потом распутывают сюжет, создавая уникальную атмосферу комедии.

Где же любовь?

А где же обещанная любовь, спросите вы? Она обязательно должна случиться, иначе зачем мы всё это затеяли?! В этом спектакле нет недостатка в ярких эмоциях и комических моментов.

Премьера состоялась 14 сентября 2012 года и с тех пор радует зрителей своим необычным сочетанием юмора и музыки.

В других городах
Март
Апрель
8 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1100 ₽
15 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1100 ₽

