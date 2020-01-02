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Көзге кайтаваз/Осенний отголосок
Киноафиша Көзге кайтаваз/Осенний отголосок

Спектакль Көзге кайтаваз/Осенний отголосок

Постановка
Татарский театр им. Камала 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Итак, комедия!

На сцене театра развернется увлекательная история о профессоре, который, казалось бы, имел все: любящую жену, двоих сыновей, которые могли бы стать профессорами, и преданность татарской филологии. Но однажды его идеальная жизнь обрушивается, когда в дверь стучится настоящая катастрофа. Это событие меняет его представление о семье и о себе.

Сюжет и герои

Профессор, несмотря на все свои достижения, оказывается в центре бурного сюжета, который ставит под сомнение его репутацию в глазах общественности. В день, когда он должен был отмечать юбилей, его мир переворачивается с ног на голову. Однако, как это часто бывает в комедиях, не все так просто, и ситуация обретает неожиданные повороты.

Театральная ирония

Комедия полна театральной иронии и остроумных перевертышей. Главные герои, несмотря на все трудности, будут стремиться к своей мечте, пробираясь через тернии к звездам. Это напоминание о том, что даже в самых сложных ситуациях можно найти светлые моменты и выйти победителем.

Язык спектакля

Спектакль будет исполняться на татарском языке, что добавляет ему уникальности и позволяет зрителям погрузиться в атмосферу татарской культуры. Не упустите возможность насладиться этой увлекательной комедией!

Режиссер
Фарид Бикчантаев
В ролях
Фанис Зиганшин
Эльза Муратхузина
Алмаз Гараев
Гульчечек Хамадинурова
Раиль Шамсуаров
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