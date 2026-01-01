Оповещения от Киноафиши
Кыз Жибек
Киноафиша Кыз Жибек

Спектакль Кыз Жибек

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Казахская опера «Кыз Жибек» в Алматы

Автор либретто: Габит Мусрепов

«Кыз-Жибек» — это знаменитая опера русского композитора Евгения Брусиловского, написанная на основе либретто Габита Мусрепова. Первый показ спектакля состоялся в январе 1934 года в Казахском музыкальном театре (современный Театр оперы и балета им. Абая).

В главных ролях выступили народный артист СССР К. Ж. Байсеитова (Жибек), народный артист Казахской ССР К. Байсеитов (Толеген) и М. Ержанов (Шеге). Постановку осуществил народный артист Казахстана Ж. Т. Шанин, совместно с режиссёрами К. Байсеитовым и И. Г. Боровым, а хореографию представил А. А. Александров.

Сюжет

Сюжет оперы разворачивается вокруг трагической любви Жибек и Толегена, которые сталкиваются с патриархально-феодальными устоями своего времени. Это произведение воспевает казахскую культуру и фольклор, включая национальные вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальные композиции

В оперу вошли песни и кюи народных композиторов, таких как Укили Ыбрай, Мухит, Жаяу Муса и Таттимбет. Особенно выделяется песня «Гәкку», которая является главным лейтмотивом произведения и исполняется Жибек. Также стоит отметить исполнения Толегена («Алқара көк») и Бекежана («Аққұм»).

Историческое значение

Постановка «Кыз-Жибек» сыграла важную роль в становлении профессиональной казахской музыки. Роль Жибек, исполненная К. Байсеитовой, считается эталоном высокого музыкального исполнения. Опера остаётся одной из лучших в современном казахском музыкальном искусстве.

Действующие лица и исполнители

  • Жибек: Азиза Абдреим (первое исполнение)
  • Толеген: Тахауй Рахметов
  • Бекежан: Теген Рахымбаев (первое исполнение)
  • Шеге: Ислам Хамзаев (первое исполнение)
  • Дурия: Диляра Dюйсекева
  • Батсай: Дина Дютмагамбетова, заслуженный деятель РК
  • Карлыгаш: Аружан Алпысбаева
  • Камка: Ляззат Бримгазина
  • Базарбай: Кайрат Омирбеков
  • Алтыбас: Асқар Рысбек (первое исполнение)
  • Сансызбай: Нургалым Аманбай

Оркестр и творческая команда

В спектакле участвуют симфонический оркестр, хор и балет Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Дирижёр — Рустем Кабылбай. Режиссёр-постановщик — Михаил Панджавидзе (Россия), хореографы-постановщики — Гульжан Туткибаева и Айгуль Тати, заслуженные деятели РК.

Художники-постановщики: Павел Драгунов, Софья Тасмагамбетова. Художник по свету — Сергей Шевченко (Россия). Главный хормейстер — Алтия Темирбекова, заслуженный деятель РК. Художественный руководитель оперной труппы — Болат Букенов, заслуженный деятель РК.

