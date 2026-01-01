Казахская опера «Кыз Жибек» в Алматы

Автор либретто: Габит Мусрепов

«Кыз-Жибек» — это знаменитая опера русского композитора Евгения Брусиловского, написанная на основе либретто Габита Мусрепова. Первый показ спектакля состоялся в январе 1934 года в Казахском музыкальном театре (современный Театр оперы и балета им. Абая).

В главных ролях выступили народный артист СССР К. Ж. Байсеитова (Жибек), народный артист Казахской ССР К. Байсеитов (Толеген) и М. Ержанов (Шеге). Постановку осуществил народный артист Казахстана Ж. Т. Шанин, совместно с режиссёрами К. Байсеитовым и И. Г. Боровым, а хореографию представил А. А. Александров.

Сюжет

Сюжет оперы разворачивается вокруг трагической любви Жибек и Толегена, которые сталкиваются с патриархально-феодальными устоями своего времени. Это произведение воспевает казахскую культуру и фольклор, включая национальные вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальные композиции

В оперу вошли песни и кюи народных композиторов, таких как Укили Ыбрай, Мухит, Жаяу Муса и Таттимбет. Особенно выделяется песня «Гәкку», которая является главным лейтмотивом произведения и исполняется Жибек. Также стоит отметить исполнения Толегена («Алқара көк») и Бекежана («Аққұм»).

Историческое значение

Постановка «Кыз-Жибек» сыграла важную роль в становлении профессиональной казахской музыки. Роль Жибек, исполненная К. Байсеитовой, считается эталоном высокого музыкального исполнения. Опера остаётся одной из лучших в современном казахском музыкальном искусстве.

Действующие лица и исполнители

Жибек: Азиза Абдреим (первое исполнение)

Азиза Абдреим (первое исполнение) Толеген: Тахауй Рахметов

Тахауй Рахметов Бекежан: Теген Рахымбаев (первое исполнение)

Теген Рахымбаев (первое исполнение) Шеге: Ислам Хамзаев (первое исполнение)

Ислам Хамзаев (первое исполнение) Дурия: Диляра Dюйсекева

Диляра Dюйсекева Батсай: Дина Дютмагамбетова, заслуженный деятель РК

Дина Дютмагамбетова, заслуженный деятель РК Карлыгаш: Аружан Алпысбаева

Аружан Алпысбаева Камка: Ляззат Бримгазина

Ляззат Бримгазина Базарбай: Кайрат Омирбеков

Кайрат Омирбеков Алтыбас: Асқар Рысбек (первое исполнение)

Асқар Рысбек (первое исполнение) Сансызбай: Нургалым Аманбай

Оркестр и творческая команда

В спектакле участвуют симфонический оркестр, хор и балет Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Дирижёр — Рустем Кабылбай. Режиссёр-постановщик — Михаил Панджавидзе (Россия), хореографы-постановщики — Гульжан Туткибаева и Айгуль Тати, заслуженные деятели РК.

Художники-постановщики: Павел Драгунов, Софья Тасмагамбетова. Художник по свету — Сергей Шевченко (Россия). Главный хормейстер — Алтия Темирбекова, заслуженный деятель РК. Художественный руководитель оперной труппы — Болат Букенов, заслуженный деятель РК.