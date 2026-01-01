Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кышкы моннар. Салават
Киноафиша Кышкы моннар. Салават

Кышкы моннар. Салават

6+
Возраст 6+

О концерте

Гастро-фестиваль в КРК «Пирамида»

Встречайте первый новогодний гастро-фестиваль в КРК «Пирамида»! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей татарской культуры и гастрономии.

Музыка и кулинария в одном флаконе

На фестивале соединятся парад звезд татарской эстрады и изысканные гастрономические предложения. Участники смогут насладиться выступлениями лучших исполнителей, которые создадут незабываемую атмосферу праздника и волшебства.

Космическая энергетика

Не упустите возможность прикоснуться к редкому природному явлению — в эти дни будет наблюдаться парад планет, который добавит особую космическую энергетику к фестивалю. Это уникальное сочетание музыки и небесных светил сделает вашу ночь незабываемой.

Гармония и вдохновение

Грандиозный татарский эстрадный фестиваль станет символом нового года, олицетворяя гармонию, творчество и вдохновение. Не пропустите эту великолепную возможность стать частью праздника!

Купить билет на концерт Кышкы моннар. Салават

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1500 ₽

В ближайшие дни

New Stand Up
18+
Юмор
New Stand Up
25 марта в 21:00 Trinity
от 400 ₽
Nightwish Tribute Show
12+
Рок
Nightwish Tribute Show
18 июня в 20:00 Арт-пространство «Библиотека»
от 1200 ₽
Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!
18+
Юмор
Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!
19 марта в 20:00 Гадкий койот
от 350 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше