Кышкы моннар. Салават

Гастро-фестиваль в КРК «Пирамида»

Встречайте первый новогодний гастро-фестиваль в КРК «Пирамида»! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей татарской культуры и гастрономии.

Музыка и кулинария в одном флаконе

На фестивале соединятся парад звезд татарской эстрады и изысканные гастрономические предложения. Участники смогут насладиться выступлениями лучших исполнителей, которые создадут незабываемую атмосферу праздника и волшебства.

Космическая энергетика

Не упустите возможность прикоснуться к редкому природному явлению — в эти дни будет наблюдаться парад планет, который добавит особую космическую энергетику к фестивалю. Это уникальное сочетание музыки и небесных светил сделает вашу ночь незабываемой.

Гармония и вдохновение

Грандиозный татарский эстрадный фестиваль станет символом нового года, олицетворяя гармонию, творчество и вдохновение. Не пропустите эту великолепную возможность стать частью праздника!