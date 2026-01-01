Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кышкы моннар. Марат Яруллин
Киноафиша Кышкы моннар. Марат Яруллин

Кышкы моннар. Марат Яруллин

6+
Возраст 6+

О концерте

Гастро-фестиваль в КРК «Пирамида». Концерт Марата Яруллина

В КРК «Пирамида» будет проходить первый гастро-фестиваль. Это особенное событие объединит музыку и кулинарию, создавая уникальную атмосферу праздника и волшебства.

На фестивале зрителей ожидает парад звезд татарской эстрады, где исполнители порадуют гостей своими яркими выступлениями. Это не просто концерт, а настоящее театральное представление, полное эмоций и творчества.

Космическая энергия и яркие эмоции

В рамках фестиваля также пройдет редкий парад планет, который придаст мероприятию уникальную космическую энергетику. Это удивительное соединение музыкальных звезд и небесных светил обещает стать незабываемым событием для всех гостей.

Вкусные моменты праздника

Гастрономическая составляющая фестиваля порадует гурманов различными изысками. Специальные угощения созданы для того, чтобы дополнить незабываемые музыкальные впечатления. А выбор напитков позволит каждому найти что-то по своему вкусу.

Не упустите возможность стать частью грандиозного татарского эстрадного фестиваля, который символизирует новый год, гармонию и вдохновение!

Купить билет на концерт Кышкы моннар. Марат Яруллин

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1500 ₽

Фотографии

Кышкы моннар. Марат Яруллин

В ближайшие дни

Тайпан
16+
Поп
Тайпан
11 апреля в 19:00 Korston Club Hotel
от 1200 ₽
Комедийное шоу «Острые язычки»
18+
Юмор
Комедийное шоу «Острые язычки»
26 февраля в 21:00 Comedy Crew
от 500 ₽
То самое свидание. Lumisfera. Казань
6+
Классическая музыка
То самое свидание. Lumisfera. Казань
1 марта в 19:00 Пирамида
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше