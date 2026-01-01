Кышкы моннар. Марат Яруллин

Гастро-фестиваль в КРК «Пирамида». Концерт Марата Яруллина

В КРК «Пирамида» будет проходить первый гастро-фестиваль. Это особенное событие объединит музыку и кулинарию, создавая уникальную атмосферу праздника и волшебства.

На фестивале зрителей ожидает парад звезд татарской эстрады, где исполнители порадуют гостей своими яркими выступлениями. Это не просто концерт, а настоящее театральное представление, полное эмоций и творчества.

Космическая энергия и яркие эмоции

В рамках фестиваля также пройдет редкий парад планет, который придаст мероприятию уникальную космическую энергетику. Это удивительное соединение музыкальных звезд и небесных светил обещает стать незабываемым событием для всех гостей.

Вкусные моменты праздника

Гастрономическая составляющая фестиваля порадует гурманов различными изысками. Специальные угощения созданы для того, чтобы дополнить незабываемые музыкальные впечатления. А выбор напитков позволит каждому найти что-то по своему вкусу.

Не упустите возможность стать частью грандиозного татарского эстрадного фестиваля, который символизирует новый год, гармонию и вдохновение!