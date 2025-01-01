Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест
Киноафиша Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест

Спектакль Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест

Постановка
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Волшебство зимней сказки с «Шәрык клубы». Новогодний интерактивный спектакль 

В стране, где живут детские мечты, произошло волшебное событие: «хыяллар» разбежались, и теперь их нужно вернуть обратно. В этом фантастическом спектакле дружба, доброта и смех станут ключевыми помощниками детей в сборе потерянных мечт и зажжении настоящей зимней магии.

Каждый участник становится героем удивительного приключения, где сверкающие огоньки и праздничные чудеса создают атмосферу настоящего волшебства. Вместе с Дедом Морозом ребята преодолевают игровые испытания, решают загадки и взаимодействуют с мультимедийными экранами.

Здесь сбываются самые заветные мечты, и каждый ребёнок уходит с теплом в сердце и верой в чудо. Не упустите возможность окунуться в мир зимней сказки и подарить своим детям незабываемые эмоции!

Купить билет на спектакль Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
30 декабря вторник
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
3 января суббота
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
4 января воскресенье
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
5 января понедельник
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
6 января вторник
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
7 января среда
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽
8 января четверг
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 600 ₽

В ближайшие дни

Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
17 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
27 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
2 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше