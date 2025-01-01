Меню
Кыхи
Киноафиша Кыхи

Спектакль Кыхи

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль-сказка для всех возрастов

«Кыхи» — это уникальный спектакль-сказка, предназначенный для неопределенного возраста. Это эксперимент над пространством, в которое помещается кукольный мир, создавая незабываемую атмосферу волшебства.

Сюжет

В центре сюжета — небольшая сказка о маленьком существе по имени Кых. Несмотря на свою неприметность, в нем заключен такой свет, что он способен помочь всему лесу. Спектакль рассказывает о том, как важен каждый, независимо от своих размеров и роли в устройстве мира.

Темы и послание

История «Кыхи» о том, как найти свет среди темноты, сохранить его и поделиться с теми, кто в этом нуждается. Этот спектакль учит нас ценить даже самые маленькие проявления света и добра в нашей жизни.

Приглашаем вас!

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждый найдет что-то близкое и важное для себя.

Режиссер
Михаил Абрамов
В ролях
Илья Лисицын
Михаил Абрамов
Александра Юдина
Александр Дулесов

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 800 ₽

