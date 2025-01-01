Меню
КВН
Киноафиша КВН

КВН

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

1/2 Финала Первой телевизионной лиги КВН в Перми

Это невероятное событие привлечет внимание как любителей театра, так и поклонников популярного юмористического шоу.

Что ожидать от выступления?

Вечер обещает стать настоящим фейерверком юмора и остроумия. На сцене встретятся лучшие команды лиги, готовые рассмешить зрителей яркими номерами и неожиданными шутками. Концепция спектакля включает разнообразные жанры - от комедийных сценок до музыкальных пародий.

Интересные факты

  • КВН был основан в 1961 году и с тех пор стал неотъемлемой частью российской культурной жизни.
  • Первый выпуск КВН прошел на центральном телевидении, и вскоре шоу завоевало популярность среди зрителей всех возрастов.
  • На финале команды могут использовать любые элементы, включая театральное освещение и специально подготовленные декорации.

Для кого этот спектакль?

Спектакль подходит для широкой аудитории. Молодежь найдет в нем эмоциональную связь с известными юмористическими традициями, а взрослые зрители смогут насладиться многозначными шутками и актуальными социальными темами.

 

В других городах

Пермь, 16 сентября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:30 от 950 ₽
Пермь, 17 сентября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:30 от 950 ₽

