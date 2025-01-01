Квиз в Kultura

На нашем спектакле для вас будет работать бар, а также кухня и различные услуги площадки. Это отличная возможность насладиться театральным вечером в комфортной обстановке.

Пропускной режим

Обратите внимание: на территории комплекса, где расположен Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Для прохода через турникет необходимо отсканировать QR код на вашей Карте гостя.

Получить эту карту можно, написав нам заранее через WhatsApp или нажав на кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта kulturahall.ru. Сохраните карту на своем телефоне, чтобы упростить вход в зал.

Фейсконтроль

На входе действует фейсконтроль безопасности. Пожалуйста, будьте готовы к проверке.

Предзаказ столов

Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы, сделанные на месте, могут ожидать до 1 часа. Обеспечьте себе комфортный вечер, заранее заказав блюда и напитки!

Мы ценим ваш интерес к нашему спектаклю и надеемся, что вы получите незабываемые впечатления.