Квиз. Marvel: 1 Фаза

Квиз: «Марвел: 1 фаза» — проверьте свои знания о киновселенной

Приглашаем вас на комедийный квиз «Марвел: 1 фаза», где каждый желающий сможет испытать свои силы и показать, насколько хорошо он знаком с первым этапом киновселенной Marvel. В этом увлекательном соревновании вам предстоит ответить на вопросы, касающиеся первых шести фильмов, которые стали основой для самой популярной франшизы современности.

Интересный формат

Квиз рассчитан не только на истинных поклонников Marvel, но и на тех, кто просто любит задавать интересные вопросы или проводить время с друзьями за бокалом пива. Участники смогут не только продемонстрировать свои знания, но и насладиться атмосферой дружеского состязания.

Как участвовать

Соберите команду из 4-8 человек и зарегистрируйтесь для участия в квизе. Если у вас нет команды, не беда! В поле для названия команды укажите «я один» или «я одна», и мы поможем вам найти единомышленников.

Не упустите возможность провести вечер в компании единомышленников и выяснить, кто же настоящий знаток киновселенной Marvel!