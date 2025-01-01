Квиз. Marvel: 1 Фаза

Приглашаем вас на комедийный квиз «Марвел: 1 фаза», где каждый желающий сможет испытать свои силы и показать, насколько хорошо он знаком с первым этапом киновселенной Marvel. В этом увлекательном соревновании вам предстоит ответить на вопросы, касающиеся первых шести фильмов, которые стали основой для самой популярной франшизы современности.
Квиз рассчитан не только на истинных поклонников Marvel, но и на тех, кто просто любит задавать интересные вопросы или проводить время с друзьями за бокалом пива. Участники смогут не только продемонстрировать свои знания, но и насладиться атмосферой дружеского состязания.
Соберите команду из 4-8 человек и зарегистрируйтесь для участия в квизе. Если у вас нет команды, не беда! В поле для названия команды укажите «я один» или «я одна», и мы поможем вам найти единомышленников.
Не упустите возможность провести вечер в компании единомышленников и выяснить, кто же настоящий знаток киновселенной Marvel!