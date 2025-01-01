Меню
Квиз «Гарри Поттер»
Киноафиша Квиз «Гарри Поттер»

Квиз «Гарри Поттер»

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийный квиз по Гарри Поттеру в Stage Standup Club

Готовы проверить свои знания о мире волшебства и комедии? Представляем вам комедийный квиз по Гарри Поттеру – увлекательную юмористически-познавательную викторину, где зрители объединяются в команды и сражаются с командой комиков.

Состязание умов

Участники отвечают на вопросы разных уровней сложности. Не переживайте, вам не понадобятся глубокие знания, чтобы выиграть! Наши вопросы охватывают широкий спектр тем. Единственное, что потребуется – немного смекалки и чувство юмора.

Для всех любителей весело провести время

Это шоу подойдёт не только ярым поклонникам Гарри Поттера, но и тем, кто просто хочет отлично провести время с друзьями. Что может быть лучше, чем хорошая комедия и конкуренция с призами на кону?

Как участвовать?

Соберите команду от 4 до 8 человек и зарегистрируйтесь для участия. Если у вас нет команды, не отчаивайтесь! Просто укажите в графе название команды «я один» или «я одна», и мы создадим для вас команду.

Зажигательная атмосфера

Не забудьте захватить своих друзей и хорошее настроение! Приходите, отвечайте на необычные вопросы, веселитесь и выигрывайте призы. Этот квиз – идеальный способ провести вечер в компании единомышленников и развлечься!

Январь
2 января пятница
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 600 ₽
3 января суббота
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 600 ₽
5 января понедельник
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 600 ₽
6 января вторник
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
7 января среда
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
8 января четверг
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
9 января пятница
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

