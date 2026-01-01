Оповещения от Киноафиши
Квинтет Юрия Подкользина. Beatles in Jazz
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-посвящение The Beatles в джазе

Вновь на сцене «Эссе» любимая нашими зрителями программа, но с обновленным репертуаром: концерт-посвящение легендарной ливерпульской четверке, культовой группе всех времен — The Beatles! В этот вечер будут исполнены самые известные их хиты в оригинальных джазовых аранжировках.

Концерт «Beatles in Jazz» организован Ольгой Келешян и представлен квартетом Юрия Подколзина, известного джазового музыканта. Это уникальная возможность услышать знаменитые мелодии в новом звучании.

Почему стоит посетить?

Это событие будет интересно тем, кто любит джаз и музыку The Beatles. Погрузитесь в атмосферу творчества и насладитесь неповторимыми аранжировками известнейших хитов.

Для кого это мероприятие?

Концерт привлечет поклонников джаза и поклонников творчества The Beatles, обещая вечер, наполненный музыкой и эмоциями.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Март
6 марта пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

