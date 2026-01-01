Оповещения от Киноафиши
Квинтет Юрия Красильникова
Квинтет Юрия Красильникова

6+
Возраст 6+

О концерте

Фанк-джаз от квартета Юрия Красильникова

В этот вечер сцена оживет под звуки джазовых стандартов, переосмысленных в уникальном авторском прочтении квинтета Юрия Красильникова. Виртуозные музыканты представят свежий взгляд на классику жанра, наполняя знакомые мелодии современной энергетикой и глубокой импровизацией.

Программа концерта

Программа включает лучшие образцы джазовой традиции – от лирических баллад до зажигательных свинговых композиций. Зрители услышат знаменитые темы таких легенд, как Miles Davis, John Coltrane и Thelonious Monk, но в оригинальных аранжировках, раскрывающих индивидуальный почерк коллектива.

Уникальный стиль Юрия Красильникова

Юрий Красильников – талантливый саксофонист, чье творчество сочетает уважение к традициям и смелые эксперименты. Вместе с квинтетом он создает насыщенное, эмоциональное звучание, где каждый инструмент – будь то саксофон, фортепиано, контрабас, ударные или гитара – играет важную роль в формировании динамичной музыкальной ткани.

Впечатления от концерта

Концерт подарит слушателям незабываемые впечатления: от изысканных гармоний до взрывных соло, от меланхоличных нюансов до безудержного драйва. Это станет возможностью увидеть, как классика встречается с современностью, а мастерство исполнения сочетается с искренней любовью к музыке.

Состав квартета

  • Юрий Красильников - саксофон
  • Роберт Мурадян - барабаны
  • Виталий Фоломеев - клавишные
  • Александр Фрунзе - бас
  • Валерий Крамаренко - гитара

Приготовьтесь насладиться атмосферой настоящего джаза – утонченного, страстного и непредсказуемого!

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

