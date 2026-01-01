Квинтет Юрия Красильникова

Фанк-джаз от квартета Юрия Красильникова

В этот вечер сцена оживет под звуки джазовых стандартов, переосмысленных в уникальном авторском прочтении квинтета Юрия Красильникова. Виртуозные музыканты представят свежий взгляд на классику жанра, наполняя знакомые мелодии современной энергетикой и глубокой импровизацией.

Программа концерта

Программа включает лучшие образцы джазовой традиции – от лирических баллад до зажигательных свинговых композиций. Зрители услышат знаменитые темы таких легенд, как Miles Davis, John Coltrane и Thelonious Monk, но в оригинальных аранжировках, раскрывающих индивидуальный почерк коллектива.

Уникальный стиль Юрия Красильникова

Юрий Красильников – талантливый саксофонист, чье творчество сочетает уважение к традициям и смелые эксперименты. Вместе с квинтетом он создает насыщенное, эмоциональное звучание, где каждый инструмент – будь то саксофон, фортепиано, контрабас, ударные или гитара – играет важную роль в формировании динамичной музыкальной ткани.

Впечатления от концерта

Концерт подарит слушателям незабываемые впечатления: от изысканных гармоний до взрывных соло, от меланхоличных нюансов до безудержного драйва. Это станет возможностью увидеть, как классика встречается с современностью, а мастерство исполнения сочетается с искренней любовью к музыке.

Состав квартета

Юрий Красильников - саксофон

Роберт Мурадян - барабаны

Виталий Фоломеев - клавишные

Александр Фрунзе - бас

Валерий Крамаренко - гитара

Приготовьтесь насладиться атмосферой настоящего джаза – утонченного, страстного и непредсказуемого!