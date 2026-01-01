Квинтет Виктории Кривозубовой «На пару слов»

Концерт квинтета Виктории Кривозубовой в Москве

В клубе Алексея Козлова состоится концерт джазовой вокалистки Виктории Кривозубовой. Она является выпускницей Академии им. Маймонида и лауреаткой международных конкурсов, известных участием в различных фестивалях и мастер-классах, таких как Jazz Across Borders и Manhattan Transfer. Виктория сочетает классический джазовый стиль с современными импровизациями, что сделает её выступление интересным для всех поклонников живого джаза.

Программа концерта, получившая название «Хорошо забытое старое», представит песни из репертуара таких великих артистов, как Лариса Мондрус, Майя Кристалинская и Тамара Миансарова. Зрители смогут услышать классические хиты, включая «Московские окна» и «Я тебя подожду», а также множество других добрых и красивых песен в авторских версиях квинтета.

О Виктории Кривозубовой

Лидер ансамбля Виктория Кривозубова была награждена званием «Восходящая звезда» на VII ежегодной премии «Радио Jazz. Все цвета джаза», а также является лауреаткой международных конкурсов «Gnesin-Jazz», «Jazz Birds» (Москва), «Ритм-Экспресс» (Екатеринбург) и «J&M Voices» (Санкт-Петербург). В 2017 и 2018 годах она принимала участие в джазовых воркшопах «Jazz Across Borders» в Петербурге, а также прошла мастер-класс у Manhattan Transfer. В 2019 году Виктория ярко проявила себя на петербургской «Усадьбе Jazz».

Музыканты квинтета

На сцене с Викторией выступят талантливые музыканты: Вадим Харченко (гитара), Наталья Титова (флейта), Ксения Савченко (контрабас) и Дмитрий Сафонов (ударные). Это выдающееся сочетание обеспечит незабываемую атмосферу на концерте и позволит зрителям насладиться магией джазового звучания.