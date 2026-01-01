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Квинтет Павла Чекмаковского
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квинтет Павла Чекмаковского

Квинтет Павла Чекмаковского

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Павла Чекмаковского: "На пути к свету"

Вниманию зрителей представлен концерт проекта талантливого гитариста Павла Чекмаковского. Программа «На Пути к Свету» основана на музыке из одноименного альбома. В ней гармонично сочетаются авторские композиции, отражающие разнообразие классических и современных стилей.

Зрители смогут насладиться не только известными произведениями, но и новыми пьесами, а также уникальными интерпретациями музыки таких мастеров гитарного джаза, как Джон Скофилд, Билл Фризелл, Энди Лаверн и Курт Розенвинкель.

О музыканте

Павел Чекмаковский получил музыкальное образование в ВГМК им. Гнесиных. В 1990-1992 годах он выступал в составе группы Сергея Жилина «Фонограф Джаз-Бэнд». С 1993 года Павел успешно участвует в джаз-фестивалях в Канаде и сотрудничает с такими музыкантами, как барабанщик Крис МакКенн и гитарист Брайан Катц.

В 1995 году Чекмаковский выступил со своим трио в Концертном зале им. Чайковского в Москве, а затем его ждали выступления на джазовых фестивалях в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. В период с 1998 по 2001 год он выступал в лучших клубах Санкт-Петербурга и принимал участие в проектах с выдающимися музыкантами бразильской музыки.

Долгое сотрудничество и достижения

С 2002 года Павел работает в биг-бэнде Игоря Бутмана. Его выступления на фестивале «Триумф Джаза» отметились встречами с такими звездами мирового джаза, как Тутс Тилеманс, Кенни Вернер и Билли Кобхэм. Он также выступал с Ларисой Долиной и на сценах Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Чекмаковский активно сотрудничает с многими известными музыкантами, выступая на международных площадках и работая над сольными проектами. В 2013 году он выпустил альбом авторской музыки «On The Way To The Light». С 2017 года является музыкантом оркестра театра «Градский Холл».

Состав концерта

На сцену выйдут:

  • Павел Чекмаковский — гитара
  • Родион Гоборов — клавишные
  • Антон Залетаев — саксофон, флейта
  • Иван Башилов — бас-гитара
  • Дмитрий Власенко — ударные

Не упустите возможность стать частью события, которое обещает быть насыщенным музыкальными открытиями и яркими моментами!

Купить билет на концерт Квинтет Павла Чекмаковского

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Сентябрь
15 сентября вторник
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
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