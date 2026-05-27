Квинтет Павла Чекмаковского

Концерт Квинтета Павла Чекмаковского в Клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова в Москве состоится выступление Квинтета Павла Чекмаковского. Павел Чекмаковский — один из ведущих российских гитаристов, известный своими успешными сотрудничествами с Ирой Понаровской, Сергеем Павлиашвили, Ларисой Долиной и многими другими музыкантами.

Клуб Алексея Козлова, крупнейший джазовый клуб Европы и признанный лучшим джаз-клубом мира, предлагает разнообразные музыкальные стили. Концерт обещает быть особенно интересным для поклонников джаза и фьюжна.

Музыка и стиль

Концерт станет площадкой для авторских композиций, гармонично объединяющих различные музыкальные формы. Зрителей ожидает премьера нескольких новых пьес, которые отражают мастерство исполнителя.

Павел Чекмаковский: путь к успеху

Гитарист и композитор получил музыкальное образование в ВГМК им. Гнесиных. В 1990-1992 годах он работал в составе группы Сергея Жилина «Фонограф Джаз-Бэнд». В 1993 году принимал участие в джаз-фестивалях в Канаде, сотрудничая с такими музыкантами, как барабанщик Крис МакКеннон и гитарист Брайан Катц.

С 1998 по 2001 годы Чекмаковский выступал в лучших клубах Петербурга и принимал участие в совместных проектах с известными музыкантами, включая звезд бразильской музыки.

С 2002 года он работает в составе биг-бэнда Игоря Бутмана, выступая на международных фестивалях и в таких залах, как Линкольн-центр и Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

Современная деятельность

С 2013 года Павел выпустил сольный альбом «On The Way To The Light» и активно участвует в различных музыкальных проектах. С 2017 года он является музыкантом оркестра театра «Градский Холл» и продолжает работать над сольным проектом.

Состав Квинтета

На сцену выйдут: